Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить конференцию по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, где ожидается присутствие министра обороны Китая, который отклонил предложение о участии в конференции по Украине в Швейцарии.

Эту информацию распространило агентство Рейтер, ссылаясь на несколько источников.

По информации агентства, на конференции планируется обсудить важные вопросы, в том числе содействие в обеспечении безопасности. Источники отметили, что в субботу Владимир Зеленский выступит перед участниками мероприятия. Ранее стало известно, что на конференцию прибыли министр обороны Китая Дун Цзюнь и глава Пентагона Ллойд Остин.



Агентство Рейтер ранее сообщало о том, что Китай заявил другим странам, что не участвует в швейцарской конференции по Украине. Представитель МИД Китая Мао Нин заявил в пятницу, что повестка украинской конференции не соответствует интересам Китая, поэтому участие страны в мероприятии затруднено.

Китай всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать признание со стороны России и Украины, равное участие сторон и беспристрастное обсуждение мирных инициатив.



Конференция по Украине пройдет 15-16 июня вблизи Люцерна, Швейцария. Россия не будет присутствовать на этом мероприятии. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее заявил, что приглашения для участия в субботе по Украине не поступило, и Москва отклонила бы его в любом случае.



Он подчеркнул, что идея мирной конференции, продвигаемая организаторами, не соответствует интересам России, так как она не учитывает российские позиции. Россия готова к переговорам, но Киев ввел законодательный запрет на них.



Запад призывает к диалогу, на котором Россия готова к переговорам, однако отказы Киева игнорируются. Кремль подчеркнул, что сейчас нет предпосылок для перехода к мирному разрешению ситуации в Украине, и для России приоритетным остается достижение целей спецоперации, которые на данный момент могут быть достигнуты только силовым путем. Ситуация в Украине может измениться в сторону мирного разрешения при учете фактической ситуации и новых реалий, требования Москвы всеобще известны.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)