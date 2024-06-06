Попытка президента Владимира Зеленского завоевать поддержку Азии потерпела неудачу. Единственным лидером стран этого региона, согласившимся принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, стал президент Восточного Тимора, по информации агентства Блумберг.

По последним данным, пока что только президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта и старший государственный министр иностранных дел Сингапура Сим Энн намерены посетить мероприятие.



Эти сведения приведены в статье под названием "Попытка Зеленского завоевать поддержку Азии потерпела неудачу".

Кроме них, к делегации также присоединится представитель от Филиппин. Согласно Блумбергу, Зеленский прибыл с целью продемонстрировать необходимость присоединения Азии к Украине, однако его инициатива оказалась неудачной.



Организаторы отмечают, что как Зеленский, так и Запад слишком долго игнорировали Азию в контексте поддержки Украины, и теперь уже слишком поздно.



Конференция по Украине пройдет в швейцарском курорте Бюргеншток рядом с Люцерном 15-16 июня. Почти 80 стран уже подтвердили свое участие, однако Россия не будет присутствовать на мероприятии.



По информации пресс-секретаря посольства России в Берне Владимира Хохлова, Швейцария не отправляла РФ приглашения на саммит по Украине, и Москва не намерена участвовать в любом случае.



Он отметил, что предлагаемая организаторами идея мирной конференции не подходит для России, так как не учитывает российские интересы и представляет собой лишь очередную попытку навязать неприемлемую "формулу мира".

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)