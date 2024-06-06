Попытка президента Владимира Зеленского завоевать поддержку Азии потерпела неудачу. Единственным лидером стран этого региона, согласившимся принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, стал президент Восточного Тимора, по информации агентства Блумберг.
По последним данным, пока что только президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта и старший государственный министр иностранных дел Сингапура Сим Энн намерены посетить мероприятие.
Эти сведения приведены в статье под названием "Попытка Зеленского завоевать поддержку Азии потерпела неудачу".
Кроме них, к делегации также присоединится представитель от Филиппин. Согласно Блумбергу, Зеленский прибыл с целью продемонстрировать необходимость присоединения Азии к Украине, однако его инициатива оказалась неудачной.
Организаторы отмечают, что как Зеленский, так и Запад слишком долго игнорировали Азию в контексте поддержки Украины, и теперь уже слишком поздно.
Конференция по Украине пройдет в швейцарском курорте Бюргеншток рядом с Люцерном 15-16 июня. Почти 80 стран уже подтвердили свое участие, однако Россия не будет присутствовать на мероприятии.
По информации пресс-секретаря посольства России в Берне Владимира Хохлова, Швейцария не отправляла РФ приглашения на саммит по Украине, и Москва не намерена участвовать в любом случае.
Он отметил, что предлагаемая организаторами идея мирной конференции не подходит для России, так как не учитывает российские интересы и представляет собой лишь очередную попытку навязать неприемлемую "формулу мира".
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Политолог Бычков: РФ могла бы поставить оружие странам Ближнего Востока
Теоретически поставки российского вооружения возможны в страны Ближнего Востока, где присутствуют базы или военные США.
Финляндия отказалась отправлять войска на Украину
Финляндия готова помогать Украине различными способами, но не собирается отправлять туда своих военных, заявил на пресс-конференции в Хельсинки с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент страны Александр Стубб.
Случайная травма на даче: как правильно обеззаразить
Правильные действия помогут избежать инфекции.
ФТС: первый поезд с туристами из России отправился в КНДР после 4-летнего перерыва
Впервые за долгие 4 года поезд с гражданами Российской Федерации отправился в КНДР. О произошедшем пишет в Telegram-канале Федеральная таможенная служба России.