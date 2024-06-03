Президент Украины Владимир Зеленский возможно не отправится на саммит высших руководителей стран "Большой семерки", который запланирован на 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.
Вероятно, он примет участие в нем в режиме онлайн — так сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. По информации британской газеты Financial Times, со ссылкой на украинских и американских официальных лиц, предполагается, что Зеленский и президент США Джо Байден подпишут в ходе саммита лидеров стран G7 в июне в Италии двустороннее соглашение о безопасности. "
"Мне, к сожалению, не дано подтвердить или опровергнуть, что участие Зеленского в саммите G7 будет личное, но в любом случае — будь то онлайн или оффлайн участие — оно, безусловно, состоится", — отметил Никифоров в ходе выступления на канале "Рада".
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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