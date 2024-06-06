Президент Украины выразил свое недовольство тем, что Китай рассматривает Украину исключительно как средство давления со стороны США, передает издание New Statesman, ссылаясь на информированные источники.
По мнению издания, Владимир Зеленский планировал встретиться с китайской делегацией во время регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, однако такая встреча так и не состоялась.
По мнению издания, президент Украины не скрывал своего раздражения из-за того, что Китай рассматривает Украину исключительно как инструмент внешней политики Вашингтона.
Ранее президент Украины выступил на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, после чего отправился в Манилу для переговоров с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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