Большинство обитателей Украины (72%) не видят усовершенствований в положении с демократией в государстве за время правления главы государства Владимира Зеленского.
По данным анкетирования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), 43% из них убеждены, что ситуация только ухудшилась.
Исследование производилось на территории Украины с 16 по 22 мая методом телефонных опросов. В нем участвовали 1002 респондента в возрасте старше 18 лет. Погрешность выборки оценивается в 3,4%."Девятнадцать процентов жителей Украины полагают, что ситуация с демократией улучшилась, а 29% — что осталась без изменений. Определенные негативные тенденции высказали 43% опрошенных", говорится в документе, опубликованном на веб-сайте КМИС.
Полномочия главы государства Владимира Зеленского истекли 20 мая. Президентские выборы в Украине на 2024 год были отменены с привлечением положения о военном положении и всеобщей мобилизации. О площадке для голосования в настоящий момент заявлялось, что она является "неактуальной".
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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