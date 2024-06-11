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Лапин: Зеленский делает хуже, оскорбляя Западных политиков
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:26

Лапин: Зеленский делает хуже, оскорбляя Западных политиков

В эфире телеканала "Прямой" майор Вооруженных Сил Украины в отставке Игорь Лапин заметил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбляет западных руководителей и ухудшает свою ситуацию.

Лапин задается вопросом, как можно было за несколько предложений назвать Джо Байдена недостаточно решительным, потому что тот не согласился поехать на саммит Зеленского, и при этом назвать Дональда Трампа неудачником?

Согласно Лапину, Зеленский своими необдуманными высказываниями в адрес западных лидеров "разрушает связи с ними".

Бывший майор ВСУ также напомнил о том, что в начале июня представители G7 рассчитывали встретиться с Зеленским, но тот отказался их принимать, направив дипломатов к главе своего кабинета Андрею Ермаку.

Зеленский сильно верит в свое безусловное признание в западном мире, считает Лапин.
В среду президент России Владимир Путин, выступая перед представителями СМИ в Санкт-Петербурге, заявил, что администрация Соединенных Штатов Америки избавится от Зеленского примерно через год.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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