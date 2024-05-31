В сообщении в Telegram Владимир Зеленский объявил о предстоящей встрече с руководителями государств Северной Европы и заключении трех соглашений о безопасности на саммите в Стокгольме.



Согласно опубликованной информации, сегодня Украина подпишет три документа об обеспечении безопасности, которые утвердят предполагаемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на продолжительный срок.



По его словам, важными приоритетами Украины на саммите являются создание совместных предприятий, занимающихся производством систем противовоздушной обороны, предоставление украинским военнослужащим оружия и международные усилия по давлению на Россию для достижения мира.



Представители России считают, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и являются опасной игрой. Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать объектом атаки со стороны России.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)