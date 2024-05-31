Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.05.2024 : 89,7869
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.05.2024 : 97,1347
Зеленский анонсировал договора с рядом стран Европы
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:47

Зеленский анонсировал договора с рядом стран Европы

В сообщении в Telegram Владимир Зеленский объявил о предстоящей встрече с руководителями государств Северной Европы и заключении трех соглашений о безопасности на саммите в Стокгольме.

Согласно опубликованной информации, сегодня Украина подпишет три документа об обеспечении безопасности, которые утвердят предполагаемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на продолжительный срок.

По его словам, важными приоритетами Украины на саммите являются создание совместных предприятий, занимающихся производством систем противовоздушной обороны, предоставление украинским военнослужащим оружия и международные усилия по давлению на Россию для достижения мира.

Представители России считают, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и являются опасной игрой. Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать объектом атаки со стороны России.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Кабмин ФРГ: ВСУ могут наносить удары по РФ при

Кабмин ФРГ: ВСУ могут наносить удары по РФ при "угрозе Харькову"

Кабинет министров ФРГ заявляет, что ВСУ могут наносить удары западным оружием для отражения атак в Харьковской области

Читать полностью
В Германии заявили о

В Германии заявили о "сигнале России" в виде учений

Главный инспектор Вооруженных Сил Германии Карстен Бройер объявил, что учения НАТО в Литве послужили предостережением для России, передает информационное агентство Sky News.

Читать полностью

Общество

AFM: Литий-ионные аккумуляторы способствуют быстрой зарядке электромобилей

AFM: Литий-ионные аккумуляторы способствуют быстрой зарядке электромобилей

Учёные из Центра исследований аккумуляторных материалов и процессов Корейского научно-исследовательского института электротехнологии разработали базовую технологию, обеспечивающую стабильность зарядки/разрядки и длительный срок службы литий-ионных аккумуляторов в условиях быстрой зарядки.

Читать полностью
Суд возбудил уголовное дело об ненадлежащем указании услуг по факту теракта в Крокусе

Суд возбудил уголовное дело об ненадлежащем указании услуг по факту теракта в Крокусе

По факту террористического акта в Крокус Сити Холле возбуждено уголовное дело.

Читать полностью

Новости