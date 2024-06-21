Летняя жара часто приводит к появлению потертостей на внутренней стороне бедра. Покраснения и неприятные ощущения вызывают дискомфорт при ходьбе. Как избежать таких ситуаций, рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова.

- Для взрослых, у которых эта сложность возникает в связи с избытком массы тела, давно придумали очень удобные рейтузики, штанишки с удлиненным низом, которые позволяют вот эту как раз натирающую часть внутренней поверхности бедер перекрыть.

Кроме того, по словам эксперта, внимание надо обратить на гигиену и на здоровье в целом.

- Частое купание, увлажнение специальными средствами и использование мазей с цинком. Если у человека нет проблем с лишним весом, а такая проблема всё равно сохраняется, такая особенность, нужно обратиться к терапевту или к ортопеду, потому что, возможно, мы имеем дело с нарушением осанки или с проблемами именно с походкой, с какими-то сложностями со стопами. И здесь изменение походки и осанки при ходьбе может провоцировать такую особенность.

Фото: commons.wikimedia.org/Ростислав Александрович Луценко (Creative Commons «Атрибуция - доля одинаковых» 4.0)