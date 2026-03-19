Кинза на грядке
© https://pixabay.com by balouriarajesh is licensed under Free
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 10:25

Горький вкус для долгой жизни: скрытая польза продуктов, меняющих работу системы пищеварения

Организация здорового постного питания требует осознанного подхода к выбору продуктов для поддержания оптимального баланса нутриентов. Многие люди совершают ошибку, включая в рацион избыточное количество хлебобулочных изделий и круп, что провоцирует резкие скачки глюкозы и перегрузку поджелудочной железы. Диетолог Анжелика Дюваль подчеркивает важность включения в меню свежих овощей, зелени, бобовых и ягод для сохранения метаболического здоровья. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

Специалист рекомендует плавно добавлять в рацион бобовые, предварительно вымачивая их для лучшего усвоения и минимизации дискомфорта в ЖКТ. Важную роль играют продукты, содержащие горькие ноты, которые активируют ферментативную активность организма.

"Это те продукты, которые по своим биохимическим свойствам будут улучшать пищеварительные процессы, нормализовывать работу желудочно-кишечного тракта, помогать усваиваться белкам, минералам и витаминам. И обязательно ограничивать себя в простых углеводах", — отметила Анжелика Дюваль.

Для полноценного завтрака врач советует использовать крупы с высоким содержанием белка в сочетании с растительным молоком и фруктами. В дневное время рацион стоит дополнять овощными супами или блюдами из бобовых культур, обязательно включая в приемы пищи рукколу и квашеную капусту без сахара. Эксперт напоминает, что при возникновении проблем с пищеварением важно не игнорировать симптомы, а при необходимости обратиться к специалисту для коррекции микрофлоры.

При систематическом нарушении работы системы пищеварения Дюваль советует прибегать к медицинской поддержке, так как чрезмерное газообразование способно нивелировать всю пользу постного меню. Вариативность и грамотное сочетание растительных белков с клетчаткой позволяют избежать дефицита витаминов в этот период. Рациональное планирование питания является ключом к сохранению бодрости и здоровья вне зависимости от ограничений в диете.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

