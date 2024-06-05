Дерматолог Дарья Смирнова поделилась секретом, как защитить кожу от воздействия солнца. Об этом она рассказала в Telegram-канале "Европейского медицинского центра".

- Наносите защитное средство за 20-30 минут до выхода и обновляйте каждые два часа, - подчеркнула специалист.

Имеет значение и одежда. Как сообщила дерматолог, лучше сего составлять гардероб из рубашек с длинным рукавом и брюк. Привычное мнение о том, что светлая одежда лучше, чем темное - заблуждение, так как темные оттенки лучше защищают от негативного воздействия ультрафиолета.

Источник фото: Евстигнеева Анастасия Эдуардовна/(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)