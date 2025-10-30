Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Древний Египет. Храм Рамсеса III
Древний Египет. Храм Рамсеса III
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 18:03

Под землёй Египта спрятан монстр из камня: блоки по 8 тонн, которые никто не смог достроить

Археолог Барсанти: в Египте раскопано подземное сооружение недалеко от пирамид Гизы

Всего в пяти километрах от знаменитых пирамид Гизы скрывается одна из самых загадочных археологических тайн Египта. Завиет-эль-Ариан, прозванный "Зоной 51 Египта", десятилетиями остаётся недоступным для исследователей и туристов, порождая многочисленные теории о своём истинном предназначении. Недавно опубликованные редкие фотографии проливают свет на это загадочное подземное сооружение, вызывающее споры среди учёных уже более века.

Загадочная находка Барсанти

Итальянский археолог Алессандро Барсанти первым провёл раскопки этого таинственного места в начале XX века. Его подробные фотографии до сих пор остаются единственным полным описанием комплекса. На снимках запечатлена колоссальная Т-образная шахта глубиной более 30 метров, высеченная в цельном известняке.

Сооружение поражает своими масштабами и тщательностью исполнения. Стены шахты имеют гладкую поверхность, а пол выложен массивными гранитными блоками длиной около 4,5 метров и толщиной 2,5 метра. Вес каждого такого блока достигает 8 тонн. Особенность комплекса в том, что он так и не был достроен, а над землёй не сохранилось никаких надстроек — только огромная вырытая яма.

Таинственные надписи и артефакты

Загадка углубилась, когда Барсанти обнаружил на стенах камеры граффити, написанные чёрными и красными чернилами. Одна из наиболее интригующих надписей гласит "Seba-[неизвестно]-Ka", что в переводе с древнеегипетского означает "звезда" и "жизненная сущность".

"Мы видим общую тему этого огромного гранитного пола и конструкции, похожей на крышку", — отметил независимый исследователь Дерек Олсен.

В центре одной из камер находится овальный чан длиной около 3 метров с точно подогнанной гранитной крышкой. Когда Барсанти впервые вошёл в камеру, чан был запечатан и содержал следы неизвестного вещества. К сожалению, за прошедшие десятилетия этот материал был утрачен, оставив исследователей без ключевой подсказки о предназначении сооружения.

Военные ограничения и современное состояние

Доступ к Завиет-эль-Ариану кардинально изменился в 1960-х годах, когда египетские военные взяли территорию под свой контроль. Созданная зона ограниченного доступа блокирует любые современные раскопки и публичные экскурсии уже почти шесть десятилетий.

С 1964 года здесь не проводилось никаких археологических работ. Военная база расширилась — казармы и другие объекты построены прямо над частями древнего некрополя. По сообщениям, сама шахта теперь используется как свалка.

Сравнение с другими мегалитическими сооружениями

Чтобы понять уникальность Завиет-эль-Ариана, сравним его с другими известными древнеегипетскими сооружениями.

Сооружение Местоположение Особенности Предназначение
Завиет-эль-Ариан 5 км от Гизы Т-образная шахта 30 м, гранитные блоки Неизвестно
Великая пирамида Плато Гиза Гранитные камеры, саркофаги Гробница фараона
Серапеум Саккара Гранитные ящики до 100 тонн Захоронение быков Апис
Пирамиды Саккары Саккара Подземные гранитные сооружения Неизвестно

Теории о предназначении

Большинство египтолов считают, что Завиет-эль-Ариан планировался как незаконченный комплекс пирамиды времён III или IV династий (около 2700-2530 гг. до н. э.). Раскопки демонстрируют признаки раннего строительства пирамид, однако отсутствие надстроек или погребальной камеры ставит под сомнение эту теорию.

Археологи обнаружили повреждённую табличку с именем фараона Джедефра — сына и преемника Хуфу, строителя Великой пирамиды. Его недолгое правление, длившееся всего восемь лет, может объяснить, почему этот масштабный проект так и не был завершён.

А что если…

Если бы военные ограничения были сняты и современные исследователи получили доступ к Завиет-эль-Ариану, применение георадара, передовых методов датирования и структурного анализа могло бы наконец раскрыть истинное предназначение этого загадочного комплекса. Возможно, мы обнаружили бы доказательства неизвестных ранее технологий или ритуальных практик древних египтян.

Три факта о Завиет-эль-Ариане

  1. Сооружение было впервые исследовано в 1904–1905 годах итальянским археологом Алессандро Барсанти

  2. Военные ограничения действуют с 1964 года, что делает объект недоступным для исследований

  3. Уникальная Т-образная форма шахты не имеет аналогов среди других египетских памятников

Исторический контекст

Завиет-эль-Ариан представляет собой уникальный археологический феномен, бросающий вызов традиционному пониманию древнеегипетского строительства. Его массивные гранитные конструкции, тщательно высеченная яма и загадочные надписи продолжают питать научные дискуссии и популярные теории. Закрытый статус объекта превратил его в своеобразную капсулу времени, сохранившую свидетельства древних технологий в практически нетронутом виде.

В отличие от многократно исследованных и реконструированных пирамид Гизы, Завиет-эль-Ариан остаётся застывшим во времени памятником, чьи секреты ждут своего часа для раскрытия будущими поколениями исследователей, когда военные ограничения будут сняты и современная наука получит доступ к этой уникальной археологической жемчужине.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Университет Монаша: водород в кишечнике служит источником энергии для полезных бактерий сегодня в 18:07
Кишечный водород: учёные раскрыли, почему этот газ — настоящий двигатель для полезных бактерий

Учёные раскрыли секрет кишечного водорода. Как обычный газ влияет на здоровье пищеварительной системы и почему он важен для микробиома?

Читать полностью » Учёные доказали, что клеточная стенка растений — живая структура – Лаура Нильсен сегодня в 12:01
Растения слышат, когда на них нападают: клеточная стенка первой поднимает тревогу против микробов

Клеточная стенка — это не просто защитный каркас, а живая, "разговаривающая" система. Учёные раскрыли её роль в иммунитете, росте и эволюции растений.

Читать полностью » Долины Нергала подтвердили существование древних рек и вулканизма на Марсе – Алексей Лапшин сегодня в 11:01
У Марса были свои Гавайи: новые данные показали, что Красная планета когда-то купалась в воде

Российские учёные изучили долины Нергала на Марсе и нашли новые доказательства присутствия древней воды. Что скрывает марсианская геология и как эти открытия могут помочь в поисках внеземной жизни?

Читать полностью » Российские учёные создали сенсор для визуализации пероксида водорода – Всеволод Белоусов сегодня в 10:01
Наука научила клетки светиться без воздуха: российские биологи раскрыли тайну скрытого дыхания организма

HyPerFLEX позволяет "увидеть" пероксид водорода там, где рождаются сигналы — от ядра до люмена ЭПР, причём без кислорода и с выбором цвета. Что это меняет в биомедицине и почему это важно?

Читать полностью » Гектометровый континуум Земли зафиксировали российские физики по данным спутника ERG – Андрей Чернышов сегодня в 9:01
Земля шепчет во сне: учёные зафиксировали ночное радиоизлучение планеты, которое исчезает с первым лучом солнца

Российские учёные раскрыли тайну загадочного ночного радиоизлучения Земли — гектометрового континуума. Этот космический "шёпот" исчез с усилением Солнца, но может вернуться в новом цикле.

Читать полностью » Цивилизация майя использовала сложные расчёты для точного предсказания солнечных затмений – Карлос Мендоса сегодня в 8:41
Без калькуляторов и Wi-Fi: майя просчитывали солнечные затмения, пока Европа верила в чудеса

Учёные раскрыли тайну календарей майя: как древняя цивилизация предсказывала солнечные затмения с точностью, поражающей современную науку.

Читать полностью » Музыкальная терапия снижает дозу анестезии и ускоряет пробуждение после операции – Фарах Хусейн сегодня в 7:41
Плейлист против наркоза: хирурги включили музыку — и пациенты просыпаются мягче

Музыка помогает не только расслабиться, но и снижает дозу анестезии во время операции. Учёные доказали, что даже под наркозом мозг "слышит" — и реагирует на гармонию.

Читать полностью » Томография помогла выявить скрытую гравировку на мече эпохи Возрождения – Ивонна Прземус сегодня в 6:41
Меч заговорил сквозь ржавчину: учёные раскрыли имя оружейника XVI века, не коснувшись металла

Как технология медицинской томографии раскрыла тайну старинного меча XVI века, скрывавшего имя мастера из Золингена под веками ржавчины.

Читать полностью »

Новости
Общество
Хэллоуин не запрещен в России, но требует осторожности с символикой и ритуалами
Садоводство
Дыня в теплице даёт сладкие плоды при умеренном поливе – Елена Васильева
Культура и шоу-бизнес
Сидни Суини заявила на Variety Power of Women, что знает, каково быть недооценённой
Общество
Кешбэк помогает вернуть часть средств через партнерские программы
Красота и здоровье
В начале диеты вес быстро уходит из-за потери жидкости, а затем замедляется
Туризм
Бельгийский парк Пайри Дайза шестой раз признан лучшим зоопарком Европы
УрФО
Система проведения ЕГЭ изменится: Екатеринбург анонсировал сокращение контрольных работ
ДФО
Циклон заблокировал три машины с туристами на Авачинском перевале — МЧС Камчатки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet