Российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк, которая погибла в конце мая этого года, оказалась должна Федеральной налоговой службе 140 тысяч рублей. Об этом информирует новостной Telegram-канал Mash.
Как сообщается, задолженность связана с её ИП. Отмечается, что физическое лицо, созданное в установленном законом порядке и выполняющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, было закрыто в начале осени прошлого года. Mash узнал, что ИП Заворотнюк осуществляла деятельность по созданию кинофильмов, радиопрограмм, сообщений и других информационных программ по телевидению.
После ликвидации ИП в прошлом году на данный момент банковские счета Анастасии Заворотнюк не работают. Такая ситуация продолжается с начала лета 2024 года. Изменить это можно будет только после получения наследства близкими актрисы, сообщает новостное издание.
Недавно Telegram-канал SHOT информировал о блокировке банковских счетов блогера-миллионника и успешного бизнесмена-азербайджанца Гусейна Гасанова. Его задолженность составляет почти 150 миллионов рублей, а стало об этом известно в середине июня текущего года. Федеральная налоговая служба уже подала заявление на блогера в суд. Помимо этого, доступ к счетам у него заблокирован аж в четырёх банках.
На следующий день после Гусейна Гасанова, а точнее 14 июня, банковские счета стали недоступны и для Насти Ивлеевой, чей долг составил более 10 миллионов рублей, сообщал Telegram-канал SHOT.
Фото: Официальное представительство Анастасии Заворотнюк ВКонтакте
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