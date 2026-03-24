Переполненная мусорная урна
Переполненная мусорная урна
© https://unsplash.com by John Cameron is licensed under Free
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:22

Горы отходов уходят в историю: новый завод в Выборге превращает мусор в полезный ресурс

В Выборгском районе Ленинградской области 24 марта 2026 года состоялось официальное открытие комплекса по переработке отходов "Островский". Объект стал вторым по счету высокотехнологичным предприятием в регионе, предназначенным для обращения с твердыми коммунальными отходами. Планируемая мощность площадки составляет 600 тысяч тонн мусора ежегодно. Согласно проектным данным, уровень переработки от общего объема поступлений достигнет 450 тысяч тонн, что соответствует показателю в 70 процентов. Проект реализуется в рамках масштабного технологического перехода субъекта от полигонного захоронения к переработке вторсырья.

Производственные параметры комплекса

Технические характеристики "Островского" позволяют обеспечить полную сортировку поступающих потоков отходов. Предприятие оснащено автоматизированными линиями, которые повышают эффективность отбора вторичных материальных ресурсов. Значительный объем поступающих отходов потребует бесперебойной логистической цепочки, охватывающей близлежащие территории.

Высокая доля переработки — 70 процентов от годового объема — делает объект ключевым звеном в системе управления отходами Северо-Запада. Оставшиеся 30 процентов отходов, которые не подлежат утилизации, будут готовиться к безопасному размещению. Инженеры применили современные решения для обеспечения герметичности и экологической безопасности на всех этапах обращения с мусором.

Внедрение данного комплекса стало возможным благодаря планомерному техническому перевооружению отрасли. Строительство велось с учетом актуальных нормативов, регулирующих санитарные зоны и воздействие на атмосферный воздух. Расчетный срок эксплуатации оборудования рассчитан на работу в интенсивном режиме с учетом периодического технического обслуживания.

Экологическая стратегия региона

Открытие "Островского" тесно связано с необходимостью ликвидации устаревших полигонов, которые десятилетиями оказывали негативное влияние на окружающую среду. Переход от хранения мусора к его промышленному разделению является приоритетной задачей для властей Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул системный характер проводимых преобразований.

"Запуск таких мощностей — это не просто строительство площадки, а фундаментальный сдвиг в культуре обращения с отходами в регионе. Сокращение объемов захоронения прямо пропорционально улучшению качества почвы и грунтовых вод в долгосрочной перспективе. Современные комплексы позволяют возвращать в экономический оборот пластик, стекло и металлы, уменьшая антропогенную нагрузку на природные ландшафты. Ответственные технологические решения становятся стандартом работы для муниципальных и региональных операторов".

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Данная инициатива направлена на минимизацию экологического ущерба в Выборгском районе. Местные власти ожидают, что вывод из эксплуатации старых площадок улучшит общую санитарно-эпидемиологическую обстановку. Процесс рекультивации бывших полигонов начнется сразу после запуска полноценной работы новых сортировочных линий.

Взаимодействие власти и бизнеса

Реализация проекта была бы невозможна без участия частного партнера в лице компании "НЭО". Стороны наладили рабочие контакты с экологическим сообществом, что позволило скорректировать часть проектных решений еще на этапе проектирования. Подобная практика диалога помогла избежать конфликтов при выборе технологического оборудования.

Финансовая нагрузка, связанная с внедрением дорогостоящих систем очистки, была распределена с учетом долгосрочных целей устойчивого развития. Компанией "НЭО" выполнены обязательства по созданию современной инфраструктуры, соответствующей федеральным требованиям. Инвестиции в экологическую безопасность признаны необходимыми для достижения целевых показателей по переработке в общегосударственном масштабе.

Совместная работа Ленинградской области и Санкт-Петербурга по данному узлу организована в контексте исполнения прямых поручений Владимира Путина. Синхронизация действий двух субъектов федерации помогает решать общие логистические сложности в вопросах обращения ТКО. Дальнейшее развитие проекта будет отслеживаться профильными ведомствами в постоянном режиме.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

