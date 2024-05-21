Отец чеченки Лии Заурбековой, обвинившей семью в избиениях и сбежавшей за границу, впервые прокомментировал побег дочери. Он рассказал ИА "Регнум", что девушка должна влюбляться только в чеченцев, а её слова об избиениях являются ложью.

Напомним, что 16 мая сбежавшая из дома 19-летняя Заурбекова была доставлена в отдел полиции по району Нагатино-Садовники на Каширском шоссе. Девушка рассказала сотрудникам МВД, что семья подвергала её физическому и психологическому насилию. Позже Лии удалось выехать за границу с помощью правозащитной организации.

44-летний отец чеченки Беслан рассказал агентству, что пытался удержать дочь дома. По словам главы семейства, до сих пор ему не удалось связаться с Лией.

"Лию никто не отпускал. Всё делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти её, а тот, кто её ввёл в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан", — пообещал Беслан.

Отец Лии признался, что знает возлюбленного дочери, но одобрить её выбор сможет только в одном случае — если парень примет ислам. В противном случае девушку ждёт наказание.

"У нас свои законы", — пояснил он, добавив, что нужно быть "сумасшедшей", чтобы их ослушаться.

Обвинения Лии в избиении Беслан назвал выдумкой общественности. По его словам, без доказательств это пустой звук.

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Фото: unsplash.com/Alejandra Quiroz (Creative Commons CC0 1.0).