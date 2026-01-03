Затонувший мир, который не сдался времени: что скрывает торговое судно на недосягаемой глубине

Судно, найденное на экстремальной глубине более 2500 метров у берегов южной Франции, стало одной из самых сенсационных находок в области подводной археологии. Эта находка уже заставила ученых по-новому взглянуть на торговлю в Средиземном море эпохи Возрождения. Почти полностью сохранившийся корабль XVI века оказался своего рода "капсулой времени", донесшей до наших дней важные подробности повседневной экономики того времени. Об этом сообщает Le Monde.

Сенсация на глубине

В начале марта 2025 года ВМС Франции проводили плановые учения в районе Раматюэля, близ Сен-Тропе. Во время сканирования морского дна гидролокатор зафиксировал аномальный объект на глубине, которую считается почти невозможной для классических археологических исследований. Для проверки был отправлен дистанционно управляемый аппарат с камерой, и на экране появилось изображение деревянного корпуса длиной около 30 метров.

Так было вновь "открыто" торговое судно XVI века, получившее рабочее название "Camarat 4". По информации Министерства культуры Франции, это самое глубоководное кораблекрушение, когда-либо обнаруженное в территориальных водах страны.

Причины отличной сохранности судна

Глубина более 2500 метров сыграла ключевую роль в удивительной сохранности корабля. Он оказался изолирован от штормов, сильных течений, якорей и, что особенно важно, от мародёров, которые на протяжении веков разоряли многие средиземноморские затонувшие суда.

Археолог Марин Садания из Французской службы подводных археологических исследований (DRASSM) назвала находку настоящей "капсулой времени". Она отметила, что такая степень сохранности позволяет изучать не только сам корабль, но и структуру торговли, логистику, а также потребительские предпочтения эпохи Возрождения.

Груз, который рассказывает больше, чем золото

При анализе видеоматериалов высокой чёткости исследователи обнаружили около 200 керамических кувшинов, аккуратно уложенных в трюме. Многие из них украшены геометрическими орнаментами, растительными мотивами и буквами IHS — христианской монограммой имени Иисуса, которая была широко распространена в XVI веке.

В непосредственной близости от керамики лежали стопки желтых тарелок и металлические прутья, предположительно железные. Эти предметы могли быть как товаром, так и балластом для стабилизации судна. Также на борту зафиксированы шесть пушек, крупный якорь, кухонная утварь и навигационные инструменты.

Эти находки указывают на то, что "Camarat 4" было торговым судном, вероятно, перевозившим продукцию ремесленных мастерских Лигурии на севере Италии в порты Франции или Испании.

Средиземное море как важная торговая артерия

Залив Сен-Тропе в XVI веке был важным морским маршрутом для купцов, своего рода "автобусной линией" Средиземноморья. Это подтверждают другие известные кораблекрушения в регионе, такие как "Ломеллина" и "Сент-Дорохэ". Однако находка "Camarat 4" добавляет редкий и ценный фрагмент в эту картину.

Если предыдущие затонувшие суда часто перевозили плохо сохранившиеся или смешанные грузы, то "Camarat 4" представляет собой почти нетронутую картину повседневной торговли, включая посуду, кухонные принадлежности и сырьё. Именно такие вещи использовались обычными семьями и редко попадали в хроники или музейные коллекции.

Археология без водолазов

Работа на глубине 2500 метров невозможна для человека, поэтому все исследования проводятся исключительно с помощью технологий. Сначала судно было зафиксировано многолучевыми гидролокаторами, затем изучено с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов, оснащённых камерами, прожекторами и манипуляторами.

Французские специалисты планируют создать детальную трёхмерную модель корабля, используя тысячи снимков. Для лабораторных анализов предполагается извлечь лишь минимальное количество предметов, чтобы сохранить целостность памятника.

Этот подход называют "тихой революцией" в археологии, которая раньше во многом зависела от погружений дайверов и физических раскопок.

Современный мусор рядом с историей

Камеры также зафиксировали более печальную картину: среди керамических сосудов, возраст которых превышает пятьсот лет, лежат пластиковые бутылки, алюминиевые банки, обрывки рыболовных сетей и даже контейнер от йогурта. Эти находки подчёркивают масштабы загрязнения мирового океана и напоминают, что следы современной цивилизации доходят даже до таких недосягаемых глубин.

Перспективы исследования "Camarat 4"

На данный момент власти Франции не планируют проводить полномасштабные раскопки "Camarat 4". Такая операция была бы крайне дорогой, технически сложной и могла бы нанести вред самому объекту. Вместо этого акцент будет сделан на картографирование, выборочные исследования и создание цифровых моделей.

В будущем эти материалы могут быть переданы музеям и образовательным учреждениям, чтобы люди могли виртуально "посетить" уникальное судно, не нарушая его сохранности и не нанося вреда памятнику морской истории.