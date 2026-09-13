Капуста превращается в решето: какие вредители атакуют грядки и как их остановить

Капуста кажется крепкой, пока не присмотришься к нижним листьям после сырой ночи. Там уже могут сидеть слизни, на пластинах появляются мелкие дырки, а к середине июля листва нередко выглядит так, будто по ней прошлись наждачкой. В тёплую влажную погоду вредители идут в рост быстрее самой капусты, и тянуть с обработкой тут себе дороже. Именно в этот момент урожай чаще всего и срывается с кочана на глазах.

"Капуста особенно уязвима, когда быстро наращивает листовую массу, а погода стоит тёплая и влажная. В этот момент вредители получают для себя почти идеальные условия, поэтому осмотр грядок нельзя откладывать. Если на листьях уже есть первые следы повреждений, дальше счёт идёт на дни. Работать лучше сразу и без лишней паузы, пока очаг не расползся по всей грядке". Эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Главные вредители капусты

У капусты врагов хватает, и действуют они по-разному. Крестоцветная блошка выгрызает крошечные ямки на молодых листьях, из-за чего всходы могут погибнуть ещё до укрепления. Белянка работает грубее: гусеницы за несколько дней оставляют от листьев одни прожилки.

Тля держится снизу листа и высасывает сок, после чего листва скручивается и теряет нормальный вид. Капустная совка забирается внутрь кочана, прокладывает там ходы и оставляет отходы, из-за чего кочан начинает гнить. Слизни тоже не отстают: в сырую погоду они выходят ночью, грызут листья и оставляют блестящие следы.

Если вредитель уже закрепился на грядке, одной случайной обработкой его не выбить. Здесь нужна не разовая попытка, а нормальный порядок действий: осмотр, выбор средства и повторная обработка по сроку. Без этого капуста быстро уходит в разнос.

Народные средства

Когда вредителей ещё немного, начинают с простых средств. Подходит смесь золы и табачной пыли в равных частях: ею опудривают влажные листья ранним утром и землю рядом. Повторяют обработку каждые 5-7 дней, а после дождя — раньше.

Против слизней и бабочек используют и более жёсткую смесь: в 1 литр золы добавляют по 1 столовой ложке молотого перца, соли и горчичного порошка. Ею посыпают листья и почву вокруг растений. Чесночный настой тоже работает: 100 г измельчённого чеснока заливают 2 литрами тёплой воды, настаивают сутки, процеживают и опрыскивают капусту раз в 5-7 дней.

Ещё один вариант — настой луковой шелухи. Берут 200 г шелухи, заливают 5 литрами кипятка, выдерживают сутки и обрабатывают посадки. Для вечернего опрыскивания подходит и раствор уксуса: 3 столовые ложки 9 % уксуса на 10 литров воды. Днём и в жару его не применяют, чтобы не обжечь листья.

Как сдержать слизней

Со слизнями история отдельная, потому что они быстро привыкают к удобной для них грядке. По периметру посадок насыпают опилки, острую яичную скорлупу, золу или кофейную гущу. Шершавую поверхность они не любят, а нежное тело на ней повреждается.

Мульча тоже важна, но только сухая. Солома и сухие опилки подходят, а свежая трава, наоборот, держит влагу и делает укрытие для слизней почти идеальным. Если рядом с капустой сыро и густо, они там и остаются.

Для полива земли вокруг растений используют раствор нашатырного спирта: 2 столовые ложки 10 % нашатыря на 10 литров воды. Запах слизней отпугивает, а аммиак даёт лёгкую азотную поддержку капусте. Но с дозировкой тут лучше не играться: лишнее средство грядке не поможет.

Биопрепараты и инсектициды

Если народные методы уже не держат ситуацию, переходят к биопрепаратам. Лепидоцид и Битоксибациллин работают против гусениц, вызывая у них паралич кишечника. Энтобактерин тоже применяют против гусениц, его разводят из расчёта 20-30 г на 10 литров воды.

У биопрепаратов есть минус: они быстро разрушаются на солнце, поэтому обработки приходится повторять. Зато они не накапливаются в растениях и не бьют по пчёлам так, как тяжёлая химия. Для капусты, которую скоро срезать, это часто самый спокойный вариант.

Когда и этого мало, подключают системные инсектициды. Кораген держится до трёх недель, Актара — до 20-25 дней, Искра Золотая работает 2-3 недели. Но тут без инструкции и сроков ожидания до уборки урожая лучше даже не начинать.

"Слизни и гусеницы редко уходят сами, если грядка для них удобная и сырая. Сухая мульча, барьеры из золы и опилок, а также вечерние обработки по листу помогают сбить их численность без лишнего риска для растений. Но если очаг уже разросся, тянуть нельзя, потому что капуста быстро теряет товарный вид. Тогда приходится переходить к более серьёзным средствам и чётко держать сроки обработки". Агроном, эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

Ответы на популярные вопросы

Когда начинать защиту капусты?

Сразу после высадки и особенно в конце июня — июле, когда вредители активнее всего. Если ждать дырок на листьях, часть урожая уже будет потеряна.

Можно ли обойтись только народными средствами?

Можно, если вредителей немного и грядка под контролем. При массовом нашествии без биопрепаратов или инсектицидов часто не обойтись.

Почему нельзя поливать капусту по листу в жару уксусом или нашатырём?

Потому что на солнце листья легко получить ожог. Такие растворы используют вечером и строго по дозировке.

Что делать со слизнями в первую очередь?

Убрать сырость, поставить барьеры и убрать густую влажную мульчу. Потом уже подключать опрыскивания и поливы по схеме.

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