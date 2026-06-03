Миллиард с застройщиков: как москвичи заставили строителей платить за "халтуру" в новых квартирах

Прошлогодний мораторий на штрафы для застройщиков закончился, и теперь недовольные дольщики с удвоенной силой идут в суды. Столичные жители только за прошлый год смогли взыскать с застройщиков более миллиарда рублей благодаря некачественно выполненным работам. Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве активно помогал горожанам в этой борьбе. Об этом стало известно от Антона Слободчикова, главы Комитета государственного строительного надзора Москвы.

"Строительная отрасль становится все более прозрачной, в том числе благодаря усилиям, направленным на защиту прав граждан. Мы видим, как растет число обращений и успешных взысканий, что говорит о повышении осведомленности людей о своих правах и готовности отстаивать их в суде. Особенно это касается случаев, когда речь идет о явном браке, который не только портит вид, но и влияет на безопасность и долговечность жилья". Строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Штрафы для застройщиков: цифры и прогнозы

По окончании очередного моратория на штрафы для строительных компаний, последние столкнулись с накопившимися долгами. Эксперты полагают, что к началу 2026 года общая сумма неустоек может достигнуть десятков миллиардов рублей. Национальное объединение строителей оценивает этот показатель в диапазоне от 60 до 100 миллиардов рублей. По их прогнозам, среднегодовые выплаты составят от 23 до 33 миллиардов рублей.

Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) приводит еще более внушительные цифры, предполагая, что общий размер штрафов может достигнуть 125 миллиардов рублей. Эти суммы становятся особенно значимыми на фоне ужесточения контроля и увеличения количества судебных прецедентов, когда права дольщиков успешно отстаиваются. Тенденция к росту взысканий явно указывает на то, что эра "прощения" строительных недочетов подходит к концу.

Активное участие в процессе защиты прав потребителей принимает Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Эта организация предоставляет независимые заключения о качестве работ, которые становятся весомым аргументом в судебных разбирательствах. Благодаря такой поддержке, жители столицы смогли вернуть более 1 миллиарда рублей за некачественно выполненные работы еще в прошлом году.

Что говорит новый закон о браке

С 1 сентября 2025 года вступил в силу Федеральный закон №482-ФЗ от 26 декабря 2024 года. Этот документ вносит существенные изменения в порядок взыскания сумм с застройщиков за нарушения, связанные с качеством отделки, установкой окон, дверей и сантехнического оборудования. Теперь, если застройщик нарушил требования к этим работам, общая сумма, которую можно взыскать через суд, ограничена 3% от общей стоимости договора.

Такое ограничение, с одной стороны, призвано стимулировать застройщиков соблюдать стандарты качества, а с другой — установить пределы потенциальных финансовых потерь для строительных компаний. Важно понимать, что закон касается именно нарушений требований к результату работ. Это означает, что такие вещи, как неровно уложенная плитка, плохо установленные окна или некачественная сантехника, подпадают под его действие. Ремонт без переделок становится не просто желанием, а юридическим правом.

"Ключевой момент здесь — определить, что именно считать браком. Закон дает рамки, но практика может быть разной. Если речь идет о нарушении технологии, использовании некачественных материалов или явном несоблюдении нормативов, то здесь дольщик полностью защищен. Важно вовремя зафиксировать все дефекты, привлечь независимую экспертизу и действовать последовательно, чтобы доказать свою правоту". Дизайнер интерьеров, эксперт по стилю и функциональному обустройству жилья Ксения Орлова

Что делать, если обнаружили брак

Первым делом, обнаружив некачественно выполненные работы, необходимо как можно скорее зафиксировать все недостатки. Лучше всего составить акт осмотра с привлечением представителя застройщика. В этом документе должны быть детально описаны все выявленные дефекты: трещины, царапины, неровности, плохо работающие элементы. Фото- и видеофиксация также будет очень полезна в дальнейшем.

Если застройщик отказывается признавать брак или не устраняет его в разумные сроки, следующим шагом должна стать независимая экспертиза. Специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве или аналогичных организаций смогут дать объективную оценку качеству работ. Их заключение станет весомым основанием для обращения в суд. Благоустройство придомовой территории - это тоже зона ответственности застройщика, и любые нарушения здесь также подлежат устранению.

С готовым заключением экспертизы и всеми собранными документами можно подавать исковое заявление в суд. Помимо компенсации за некачественные работы, можно также требовать возмещения расходов на экспертизу, морального вреда и неустойки за нарушение сроков устранения недостатков, если они были установлены.

FAQ

Что делать, если обнаружил брак после окончания гарантийного срока?

Необходимо как можно скорее обратиться к юристу, чтобы оценить перспективы дела. В некоторых случаях, даже после истечения гарантийного срока, можно доказать, что дефект возник по вине строителей. Может ли Центр экспертиз помочь, если я сам живу не в Москве?

Да, Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве работает по всей России, предоставляя услуги независимой оценки качества строительных и ремонтных работ. Обязательно ли привлекать застройщика к осмотру квартиры?

Привлекать застройщика к первому осмотру необязательно, но желательно, чтобы он был в курсе выявленных недостатков. Однако, если застройщик отказывается участвовать, это не является препятствием для дальнейших действий. Могу ли я требовать компенсацию за моральный вред, если ремонт выполнен некачественно?

Да, в случае доказательства вины застройщика и существенного дискомфорта, причиненного некачественным ремонтом, суд может удовлетворить требование о компенсации морального вреда.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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