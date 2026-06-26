Урожай гибнет на глазах: что делать, если огурцы и кабачки начинают гнить прямо на кустах

Огурцы и кабачки иногда ведут себя странно: куст стоит крепкий, весь в завязях, а потом часть плодов вдруг желтеет, сохнет или начинает гнить и падает на землю. Картина знакомая до боли любому, кто летом открывал теплицу после жаркого дня и видел не сочные зеленцы, а жалкий обрыв урожая. Чаще всего причина не одна. Здесь сходятся грибки, сырость, холодная вода, плотная земля и ошибки в уходе, которые на глаз кажутся мелочью. Если не поймать проблему вовремя, можно потерять не пару завязей, а почти весь куст.

"Если после полива листья не приходят в себя, это уже не похоже на обычную жажду. У основания стебля нужно искать потемнение, бурые пятна и подсохшие участки, потому что именно там болезнь чаще всего и начинается. Чем раньше заметить такие изменения, тем выше шанс спасти куст без потерь для урожая. И медлить тут нельзя: грибная гниль идет быстро, особенно в сырой теплице". агроном Иван Трухин

Почему завязи гниют и осыпаются

Главный виновник здесь — патогенные грибки. Они попадают в землю с зараженным компостом, растительными остатками, грязным инструментом или через детали теплицы, которые не обработали после прошлого сезона. Потом споры разносятся водой при поливе и осадках, и проблема быстро уходит вглубь посадок.

Белая гниль, которую вызывает склеротиния, бьет по корням, стеблям, листьям и плодам. На пораженных местах появляется белый пушистый налет. Серая гниль идет тем же путем, только гриб проникает в ткань через повреждения на плетях и черешках.

Отдельно стоит вершинная гниль. Она связана не с грибком, а с ошибками в уходе, прежде всего с нарушением баланса кальция в почве. Ей помогают избыток азота, кислая или засоленная земля и нехватка влаги в жару.

Есть и более жесткие возбудители, которые поражают корни и стебли. Среди них гриб рода Fusarium, а также Botrytis, Pythium, Rhizoctonia и Sclerotinia. Они не выбирают стадию развития растения: достаться может и рассаде, и взрослому кусту.

Как распознать болезнь по первым признакам

Сначала куст выглядит так, будто ему просто не хватает воды. Листья в жаркий день теряют упругость, повисают и могут пожелтеть. Но если после полива картина не меняется, это уже плохой знак.

Потом страдает нижняя часть растения. Стебли становятся тоньше, подсыхают, корневая шейка покрывается бурыми пятнами, а затем начинает разрушаться и гнить. Листья отмирают, а плоды выходят мелкими, кривыми и без нормального вкуса.

Чтобы не гадать на глаз, почву у основания стебля лучше аккуратно разгрести. Если там есть потемнение, коричневые пятна или подсохшие участки, лечение нужно начинать сразу. Тут промедление работает против хозяина.

Что делать, если гниль уже пошла по кусту

Если болезнь заметили на молодых растениях и пятна еще небольшие, кусты можно пересадить. Их заглубляют так, чтобы здоровая ткань ушла в землю, а над ослабленной шейкой начали расти боковые корни. Так растение получает шанс собрать новую корневую систему.

Лунку при этом проливают раствором биофунгицида на основе триходермы или сенной палочки. Подойдут Трихоплант, Трихоцин или Алирин-Б. Для лучшего укоренения применяют КорнеСтим, Корневин или УкоренитЪ.

Если пострадал взрослый куст, задача сложнее, но иногда его тоже удается вытянуть. При слабом поражении используют Фитоспорин-АС или Бактофит. При сильном — Превикур Энерджи или Консенто Топ, которые работают против многих патогенов. Первый идет под корень, второй используют для опрыскивания, а обработку повторяют дважды с интервалом 10-14 дней.

Когда гниль зашла далеко, куст лучше убрать вместе с корневым комом. После этого почву обрабатывают фунгицидом, иначе грибок останется в грядке и вернется к следующим посадкам.

Как не допустить гнили заранее

Сажать огурцы и кабачки нужно только в прогретую землю. Если почва холоднее 15°C, риск проблем резко растет. Между кустами тоже нельзя ставить их вплотную: нужен промежуток хотя бы 20-30 см, чтобы воздух проходил свободно.

Теплица любит порядок и не любит сырость. Температуру там держат в пределах 20-27°C, поливают только теплой водой и не загущают посадки. У огурцов еще и лишние побеги в пазухах первых пяти нижних листьев убирают, иначе куст быстро превращается в влажные заросли.

Почву перед посадкой обрабатывают биофунгицидами на основе сенной палочки или триходермы, а в лунки кладут Глиокладин. Семена тоже лучше заранее протравить и поддержать биопрепаратом с дезинфицирующим и стимулирующим действием. Подойдут Бактофит, Споробактерин или Фитоспорин-М.

Нижнюю часть стеблей по мере роста опудривают табачной пылью или древесной золой. Азотные удобрения дают умеренно, а для защиты от вершинной гнили добавляют кальций: Ультрамаг Кальций, Фитактив Кальций или кальциевую селитру. По листу также используют КомплеМет Кальций, АгроБор Кальций и Кальций-Бор. Если нужен разбор без лишней химии, рядом есть материал о том, какие огородные привычки губят урожай, а еще полезно посмотреть, как держать под контролем грибные болезни в теплице.

"Тыквенные чаще всего страдают не от одной ошибки, а сразу от нескольких. Холодная вода, загущение, плотная почва и сырой воздух быстро создают условия, в которых грибок чувствует себя спокойно. Поэтому здесь работает не один прием, а вся связка: проветривание, теплый полив, нормальная посадка и чистая земля. Если оставить хотя бы один слабый участок, болезнь за него и зацепится". агроном-практик Иван Трухин

FAQ

Почему после полива кусты не оживают?

Если листья не расправляются, дело часто уже не в засухе, а в корневой гнили. Тогда вода не помогает, потому что корни плохо работают или начали разрушаться.

Можно ли спасти молодой куст с небольшими пятнами?

Да, если поражение только началось. Куст пересаживают, заглубляют до здоровой ткани и проливают лунку биофунгицидом.

Нужна ли теплица, чтобы гниль появилась?

Нет, проблема бывает и в открытом грунте. Но в теплице она встречается чаще из-за сырости, слабого проветривания и скачков температуры.

Что важнее всего для профилактики?

Теплая почва, теплый полив, нормальная схема посадки и чистый посадочный материал. Если это соблюдено, риск заметно ниже.

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