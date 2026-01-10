Заселяюсь и первым делом слушаю коридор — если рядом лифт и тележки, сразу прошу смену номера

В отеле многое решает не только звёздность, но и то, где именно расположен ваш номер. Иногда достаточно пары шагов по коридору, чтобы понять: поспать спокойно здесь будет сложно. Шум нередко приходит не с улицы, а изнутри — из лифтового холла, проходных зон и служебных помещений. Об этом сообщает Travel Noire.

Почему расположение номера может испортить сон

Даже в хороших гостиницах тишина распределяется неравномерно, и причина часто скрыта в планировке этажа. Эксперты обращают внимание на важную деталь: в некоторых отелях номера, которые заканчиваются на -01 или -02, нередко находятся ближе всего к лифтам, лестничным пролётам, комнатам для персонала и техническим зонам. Там же могут стоять ледогенераторы, тележки уборки и двери, которые хлопают чаще остальных.

Рядом с такими точками обычно выше поток людей: кто-то возвращается поздно ночью, кто-то выходит ранним утром, а у лифта постоянно слышны разговоры и шаги. В итоге даже при закрытых окнах фоновый шум может не давать уснуть или будить в самые неподходящие моменты. В поездках, где важны силы и режим, такие мелочи способны сильно повлиять на впечатления от отдыха.

При этом правило не абсолютное. В зависимости от схемы здания номера с окончанием -01 или -02 иногда располагаются не у лифта, а в противоположной стороне коридора. Поэтому ориентироваться стоит не только на цифры, но и на общую логику этажа — если есть возможность, лучше заранее уточнить, где находятся проходные и служебные места.

Где чаще всего бывает тише

Обычно спокойнее в номерах, которые расположены дальше от лифтового холла и основных маршрутов гостей. Чем меньше людей проходит мимо двери — тем ниже риск случайных разговоров, смеха или громких шагов в коридоре. Дополнительным плюсом считается размещение на верхних этажах: там меньше звуков, которые идут снизу — из лобби, баров, ресторанов и входной зоны.

Важно помнить, что тишина — не единственный параметр выбора. Иногда номер может быть комфортнее по планировке, но находиться у лестницы, а более "тихий" вариант окажется с другой кроватью или видом из окна. Поэтому при бронировании полезно заранее расставить приоритеты: что важнее — тишина, простор, окна во двор или, например, близость к выходу.

Как повысить шанс получить спокойный номер

Самый простой способ — попросить нужное размещение ещё до заезда. Это часто работает лучше, чем попытки изменить ситуацию в последний момент. Помогают несколько практичных шагов.

Позвоните в отель заранее и попросите номер в спокойной части этажа, подальше от лифта, лестницы и служебных помещений. Уточните, можно ли посмотреть планировку этажа или хотя бы спросить, где находятся ледогенератор и зона уборки. Если важно минимизировать шум, попросите номер повыше и не рядом с лобби, рестораном и входной группой. При заселении спокойно уточните, можно ли осмотреть комнату и поменять её, если за стеной слышен активный коридор. Если используется мобильный чек-ин и ключ в приложении, проверьте номер заранее и спросите у персонала, где он расположен.

Правильный номер не гарантирует абсолютной тишины, но помогает существенно снизить риск неприятных сюрпризов. Несколько минут внимания до заселения часто экономят целые ночи сна и делают отдых заметно спокойнее.