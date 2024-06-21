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Заседание ОДКБ пройдет в Астане
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:04

Заседание ОДКБ пройдет в Астане

Следующее пленарное заседание круглого стола министров иностранных дел Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) состоится в столице Казахстана в ноябре текущего года, огласил заместитель премьер-министра и глава ведомства иностранных дел Казахстана — Мурат Нуртлеу.

Предложение о проведении следующего собрания вносится на рассмотрение с предложением провести встречу в Астане в ноябре текущего года — накануне участия в заседании Совета Коллективной Безопасности ОДКБ, которое состоится 28 ноября. Данное заявление было сделано им в ходе продленного заседания министров иностранных дел ОДКБ в Алматы, где не было присутствия представителей армянской стороны.

Согласно высказыванию генсека Организации Договора о Коллективной Безопасности Имангали Тасмагамбетова, повестка дня последней встречи в Алматы включала и была утверждена девятью проектами документов, включая усиление границы между Таджикистаном и Афганистаном, изменения в финансовом плане организации на 2024 год, исследование и использование космического пространства в мирных целях, о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, проведение миротворческих учеб за пределами этого периметра. Как было объявлено ранее Министерством Иностранных Дел России (МИД РФ), документы были разработаны для утверждения руководителями государств-участников ОДКБ на саммите в конце ноября.

Глава Министерства Иностранных Дел Казахстана также высказался об эффективности Организации Договора о Коллективной Безопасности как структуры обеспечения безопасности, утверждая, что министры иностранных дел организации синхронизируют свои взгляды на ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке, политика стран-участников по различным международным вопросам совпадает.

Он поделился информацией о том, что Казахстан активно готовится к проведению на своей территории учений "Нерушимое братство — 2024" и "Скала — 2024".

Организацию Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) составляют Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения.

Фото: commons.wikimedia.org/Collective Security Treaty Organization

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