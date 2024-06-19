На сегодняшний день только 16% граждан России удовлетворены зарплатой. Треть из них сообщили, что они в целом не жалуются. Больше половины из опрошенных недовольны тем, сколько они получают. Статистические данные были представлены кадровой компанией UTEAM, с ними ознакомилась российское интернет-издание "Газета.Ru".

Многие (49%) из опрашиваемых людей уже обсуждали вопрос о повышении заработной платы с начальством. Однако добились желаемого меньше 10% сотрудников. Больше 10% людей отмечают, что им всё-таки увеличили доход, но он их не удовлетворил. Больше 60% работников хотят получать зарплату намного больше, чем имеют на данный момент.

Больше половины респондентов никогда не заикались о повышении зарплаты. Больше 10% из них просто не решаются это сделать из-за страха. 22% не знают, как выразить своё желание перед начальством, но 18% в скором времени решительно собираются обсудить данный вопрос с руководством.

44% из тех людей, что собираются попросить о повышении, считают, что они этого достойны, так как начали выполнять дополнительные функции. Более 20% полагают, что они много времени проверили на одном месте и заслужили увеличение зарплаты из-за преданности к организации. Также почти 20% считают, что привнесли в работу компании большой успех, совершив какие-то действия, разработав проект и так далее.

13% хотят повышение зарплаты, так как последнее время столкнулись с большими проблемами с нехваткой денежных средств. 10% респондентов уверены, что если начальство не одобрит их просьбу, то они незамедлительно уйдут из компании.

Фото: Fabrícia Soares (GNU Free Documentation License, Version 1.2)