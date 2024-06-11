В текущем месяце заработок россиян составлял в среднем 64 820 рублей, что практически на 40% выше, чем за июнь прошлого года. Однако на крупнейшей платформе онлайн-рекрутинга в стране можно было заметить предложения в размере 500 тысяч рублей. Такие статистические данные были отправлены пресс-службой hh.ru. по запросу российского интернет-издания "Газеты.Ru".
В настоящее время, когда проблема с поиском работы ушла, а на её место встала нехватка персонала, различные рекрутинговые сервисы отмечают, что каждое пятое предложение сопровождается большой суммой оплаты. В поисках работников руководителям организаций приходится ставить зарплаты в размере 500 тысяч рублей. Большинство из этих высокооплачиваемых профессий приходится на IT сферу и цифровые-технологии. Продажа продукции небольшим количеством, поштучно, более известная как ритейл, так же входит в эту категорию. В финансовом секторе российского рынка зарплаты, предлагаемые работодателями, тоже составляют полмиллиона рублей.
Места по убыванию с самыми высокооплачиваемыми профессиями: Москва, Санкт-Петербург, Московская область.
Крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, отметила, что на сегодняшний день россияне стараются найти более оплачиваемую работу, и с каждым днём требования к зарплате становятся всё больше. Почти 70 тысяч рублей желают получать граждане страны. Анализ проводился в текущем месяце.
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