Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 87,0354
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 93,2994
Эксперт Ковальков: стоит ли употреблять в пищу куриную кожу
  1. Главная
  2. Общество
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:36

Эксперт Ковальков: стоит ли употреблять в пищу куриную кожу

Курица с хрустящей зажаристой корочкой - гордость любой хозяйки. Стоит ли употреблять в пищу куриную кожу, рассказал Ковальков Алексей, врач-диетолог, руководитель клиники "Коррекция веса".

- Во-первых, на куриной коже собираются все токсины, яды, которыми кормят эту курицу. Из ее питания все, что там есть вредное, собирается в этой коже. Во-вторых, кожа - это сплошной холестерин.

Мнение же, что кожа полезна для организма, эксперт считает неверным.

- Как она может снижать холестерин, если она сплошной холестерин? Весь холестерин находится именно в коже и, пожалуй, больше в курице нет холестерина. Там есть в бедрах, но незначительно. А кожа - это основной источник. Холестерин вырабатывается эндогенно у человека, то есть внутри самого человека, 80%. Только 20% поступают с едой. Если собственного холестерина недостаточно, он все равно его будет получать с едой, и он будет откладываться. И куриная кожа в этом отношении - это супервредный продукт.

Фото: https://commons.wikimedia.org/Onny Nagathan (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

Мир

Автопроизводитель Ferrari выпустит свой первый электрокар за 47 миллионов рублей

Автопроизводитель Ferrari выпустит свой первый электрокар за 47 миллионов рублей

Итальянская компания Ferrari в скором времени выпустить первый электромобиль в своей коллекции. Об этом информирует агентство новостей Reuters.

Читать полностью
В Польше обвиняют российских хакеров в срыве трансляции Евро-2024

В Польше обвиняют российских хакеров в срыве трансляции Евро-2024

Польские власти обвинили российских хакеров в кибератаке, целью которой было помешать болельщикам смотреть матч сборной Польши на Евро-2024.

Читать полностью

Общество

EUobserver: в 14-й пакет санкций ЕС собираются внести певицу Полину Гагарину

EUobserver: в 14-й пакет санкций ЕС собираются внести певицу Полину Гагарину

В 14-й пакет санкций ЕС не обойдёт даже российских певцов. В список собираются внести Полину Гагарину, информирует независимое интернет-издание EUobserver.

Читать полностью
Бутилированная вода: обман или польза

Бутилированная вода: обман или польза

Специалист рассказал, в чем разница между водопроводной и бутилированной водой.

Читать полностью

Новости