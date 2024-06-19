Курица с хрустящей зажаристой корочкой - гордость любой хозяйки. Стоит ли употреблять в пищу куриную кожу, рассказал Ковальков Алексей, врач-диетолог, руководитель клиники "Коррекция веса".
- Во-первых, на куриной коже собираются все токсины, яды, которыми кормят эту курицу. Из ее питания все, что там есть вредное, собирается в этой коже. Во-вторых, кожа - это сплошной холестерин.
Мнение же, что кожа полезна для организма, эксперт считает неверным.
- Как она может снижать холестерин, если она сплошной холестерин? Весь холестерин находится именно в коже и, пожалуй, больше в курице нет холестерина. Там есть в бедрах, но незначительно. А кожа - это основной источник. Холестерин вырабатывается эндогенно у человека, то есть внутри самого человека, 80%. Только 20% поступают с едой. Если собственного холестерина недостаточно, он все равно его будет получать с едой, и он будет откладываться. И куриная кожа в этом отношении - это супервредный продукт.
Фото: https://commons.wikimedia.org/Onny Nagathan (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
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