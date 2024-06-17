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УЕФА запретит пронос российского флага на матчи Украины
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 14:59

УЕФА запретит пронос российского флага на матчи Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА нацелен на запрет проноса российского флага на матч чемпионата Европы между сборными Украины и Румынии, который состоится в понедельник в Мюнхене.

Как сообщает Associated Press, служба безопасности будет проверять болельщиков при входе на стадион и изымать российские флаги, если они будут обнаружены.

Ранее российские флаги уже появлялись на трибунах во время матчей Евро-2024, в том числе на игре открытия турнира между сборными Германии и Шотландии, а также на матче Сербии и Англии.

На некоторых фотографиях английского футболиста Джуда Беллингема, забившего гол в ворота Сербии, был виден российский флаг, расположенный на трибуне с сербскими болельщиками.

Фото: From Wikimedia Commons/ Edgar Jiménez (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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