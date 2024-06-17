Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА нацелен на запрет проноса российского флага на матч чемпионата Европы между сборными Украины и Румынии, который состоится в понедельник в Мюнхене.
Как сообщает Associated Press, служба безопасности будет проверять болельщиков при входе на стадион и изымать российские флаги, если они будут обнаружены.
Ранее российские флаги уже появлялись на трибунах во время матчей Евро-2024, в том числе на игре открытия турнира между сборными Германии и Шотландии, а также на матче Сербии и Англии.
На некоторых фотографиях английского футболиста Джуда Беллингема, забившего гол в ворота Сербии, был виден российский флаг, расположенный на трибуне с сербскими болельщиками.
Фото: From Wikimedia Commons/ Edgar Jiménez (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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