Сенатор Айрат Гибатдинов попросил Министерство транспорта Российской Федерации усовершенствовать правила дорожного движения, которые касаются езды автомобилей в одном ряду и между ними. Данные документов есть у РИА Новости.
Айрат Гибатдинов заявил, что в большинстве случаев аварии, в центе которых появляются мотоциклисты, случаются по их же вине. Он пояснил, что обычно водители не соблюдают правила перестроения, некорректно рассчитывают расстояние между другими водителями транспортных средств. Помимо этого, Айрат Гибатдинов добавил, что зачастую мотоциклисты превышают установленные на дорогах скорости, что впоследствии ведёт к плачевным результатам.
Таким образом, Айрат Гибатдинов обратился в Министерство транспорта РФ, дабы были усовершенствованы правила, которые касаются езды для автомобилистов и мотоциклистов по одному ряду. Помимо этого, была отправлена просьба рассмотреть положение водителя между рядами. Огромное внимание Айрат Гибатдинов также просил уделить дистанции, которую должны сохранять на дороге водители.
Позже в беседе с РИА Новости Айрат Гибатдинов заявил, что мотоциклетный транспорт, привлекающий к себе внимание в первую очередь лёгкостью, мощностью и скоростью, является в то же время и одним из самых небезопасных способов передвижения. Причиной этому стали недостающие законы для мотоциклистов. Именно из-за того, что это не регулируется, водители данного транспорта часто представляют опасность для других на дороге. Статистика доказывает, что ежегодно количество несчастных случаев среди мотоциклистов возрастает. По этой причине очень важно установить определённые правила для них.
Фото: Flickr / Mark J Sebastian (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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