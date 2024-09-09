Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Власти Мадрида выпускают закон о запрете электросамокатов
  1. Главная
  2. Мир

В Мадриде решили запретить электросамокаты

Власти Мадрида выпускают закон о запрете электросамокатов

Bloomberg сообщает, что в октябре вступает в силу новый закон, согласно которому компании по сдаче электросамокатов в аренду обязаны прекратить свою деятельность. В Париже аналогичный закон уже действует.

Мэр Мадрида комментирует запрет в социальных сетях:

Наш приоритет — обеспечить безопасность для жителей Мадрида. Мы отзываем лицензию у компаний, сдающих в аренду электросамокаты.

Основная причина, по которой приняты данные меры, как разъясняет правительство Мадрида, — это отсутствие страхового покрытия и технологий предотвращения от парковки и проезда в неположенных местах.

Следует отметить, что российским сервисам по сдаче самокатов в аренду удалось решить упомянутые проблемы. Поэтому, предположительно, приведённые причины являются лишь поводом для запрета электросамокатов, которые нередко становятся причиной травм. Однако, в государственной думе уже нередко поднимался вопрос о запрете самокатов на улицах российских городов.

Фото: Flickr/Kristoffer Trolle (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

Мир

La Repubblica: Шольц готовит план, включающий передачу РФ украинских территорий

La Repubblica: Шольц готовит план, включающий передачу РФ украинских территорий

У канцлера Германии Олафа Шольца есть планы по созданию собственного плана по урегулированию украинского конфликта, напоминающие минские соглашения. Об этом сообщает издание La Repubblica, ссылаясь на источник, который близок к правительству и Социал-демократической партии Германии.

Читать полностью
Лавров заявил, что Россия пытается предотвратить большую войну на Ближнем Востоке

Лавров заявил, что Россия пытается предотвратить большую войну на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке вновь возникла угроза крупной региональной войны, и Россия прилагает усилия, чтобы этого не допустить, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Читать полностью

Общество

Лиза Арзамасова отметила 1 месяц со дня рождения дочки: принцесса — в карете

Лиза Арзамасова отметила 1 месяц со дня рождения дочки: принцесса — в карете

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова появилась на публике с мужем Ильёй Авербухом, сыном Львом и дочкой Лией.

Читать полностью
Россиян перед разводом начнут принуждать к примирению

Россиян перед разводом начнут принуждать к примирению

Российское Министерство юстиции планирует разработать законопроект, который введет обязательную досудебную процедуру примирения для разводящихся пар, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство.

Читать полностью

Новости