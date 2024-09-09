В Мадриде решили запретить электросамокаты

Bloomberg сообщает, что в октябре вступает в силу новый закон, согласно которому компании по сдаче электросамокатов в аренду обязаны прекратить свою деятельность. В Париже аналогичный закон уже действует.
Мэр Мадрида комментирует запрет в социальных сетях:
Наш приоритет — обеспечить безопасность для жителей Мадрида. Мы отзываем лицензию у компаний, сдающих в аренду электросамокаты.
Основная причина, по которой приняты данные меры, как разъясняет правительство Мадрида, — это отсутствие страхового покрытия и технологий предотвращения от парковки и проезда в неположенных местах.
Следует отметить, что российским сервисам по сдаче самокатов в аренду удалось решить упомянутые проблемы. Поэтому, предположительно, приведённые причины являются лишь поводом для запрета электросамокатов, которые нередко становятся причиной травм. Однако, в государственной думе уже нередко поднимался вопрос о запрете самокатов на улицах российских городов.
Фото: Flickr/Kristoffer Trolle (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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