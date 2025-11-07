Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Беременная девушка на обследовании
Беременная девушка на обследовании
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 8:25

Мы уже проходили это в 60-е: почему запрет абортов снова грозит волной криминальных вмешательств

Запрет абортов создаст угрозу здоровью женщин и рост криминальных процедур — Ольга Макарова

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал частные медицинские клиники добровольно отказаться от проведения абортов. По его словам, этот шаг должен помочь улучшить демографическую ситуацию и укрепить экономику региона. Он предложил последовать примеру 24 субъектов России, где медучреждения уже прекратили прерывание беременности.

Власти заявляют, что готовы оказать поддержку женщинам, решившим сохранить беременность. В числе предложенных мер — социальная помощь молодым мамам и возможность временного размещения новорождённых в домах малютки. Однако медицинское сообщество предупреждает: подобные инициативы могут обернуться серьёзными проблемами для здоровья женщин.

Опасность криминальных абортов

Врач акушер-гинеколог Ольга Макарова в интервью "ФедералПресс" отметила, что отказ частных клиник от проведения абортов не приведёт к росту рождаемости, но вызовет волну нелегальных вмешательств.

"Как врач и как женщина, я категорически против запрета абортов. Повлечет ли это за собой повышение рождаемости — вопрос спорный. Однако женщина должна иметь право на выбор и принимать это решение самостоятельно. Запрет медицинских абортов приведет к всплеску криминальных процедур, поскольку лишить женщину этого права невозможно — она сделает все возможное, чтобы избежать нежелательных родов", — заявила Ольга Макарова.

По её словам, история уже знает примеры, когда запрет приводил к тяжёлым последствиям.

"Как следствие, нас ждет волна криминальных абортов, а значит, резко возрастут риски для здоровья женщин: кровотечения, тяжелые воспалительные процессы и другие осложнения, чреватые летальным исходом. Мы уже проходили это в 60-е годы в Советском Союзе, когда аборты были под запретом, и нам известно, сколько материнских смертей за этим последовало", — добавила Макарова.

Иллюзия роста рождаемости

Эксперт подчеркнула, что запрет не приведёт к демографическому подъёму. Женщины, оказавшиеся в трудной ситуации, скорее откажутся от ребёнка, чем решатся на материнство против своей воли.

"У нас и без того переполнены детские дома, а их может стать ещё больше. Женщина, побоявшись идти на криминальный аборт, может просто отказаться от ребёнка", — считает Ольга Макарова.

Она напомнила, что причины аборта часто трагичны — например, беременность после насилия или тяжёлые жизненные обстоятельства.

Право на выбор

"Важно помнить, что аборт — это не всегда следствие безрассудства. Нередко к нему приводят трагические обстоятельства, например, изнасилование. В этой связи нельзя ограничивать доступ к экстренной контрацепции, которая сейчас отпускается строго по рецепту и тем самым перестает быть экстренной", — пояснила Макарова.

Получить рецепт бывает сложно — женщина может потратить на это несколько дней, и тогда помощь становится бесполезной.

Баланс между медициной и моралью

"Я как врач выступаю против абортов и убеждена, что смогу отговорить от этого шага 99 женщин из 100. Но оставшийся один процент — это ситуации, где запрет приведет к трагическим последствиям: осложнениям, материнской смертности, бесплодию после криминального вмешательства. Чтобы избежать этого, право окончательного выбора должно оставаться за женщиной", — подчеркнула Ольга Макарова.

По её мнению, государству стоит сосредоточиться не на запретах, а на создании условий, при которых женщина не боится рожать — на поддержке семей, доступной медицине и уверенности в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Предприниматели предупредили о риске экономического шока из-за налоговой реформы — Опора России 30.10.2025 в 14:14
Выживет сильнейший бухгалтер: как новые налоги превращают бизнес в экстремальный спорт

Правительство обсуждает повышение налогов и отмену льгот, что может изменить правила игры для малого бизнеса. Эксперты предупреждают о рисках для 800 тысяч предприятий и надеются на компромисс.

Читать полностью » Стоимость технического осмотра в Амурской области вырастет до 1855 рублей — ФАС 30.10.2025 в 12:14
За бумажку — как за шиномонтаж: почему техосмотр снова дорожает для водителей

С 2026 года в нескольких регионах России подорожает технический осмотр автомобилей. Почему тарифы растут и как сэкономить, рассказываем в материале.

Читать полностью » В Хабаровске ежедневно выходит 40 бригад скорой помощи при норме в 60 — Минздрав 30.10.2025 в 8:14
Хабаровск на грани медколлапса: врачи бьют тревогу — скорые ломаются прямо в пути

Врачи Хабаровска рассказали о кризисе скорой помощи, а власти признали проблему, пообещав новые машины. Но решит ли это кадровый дефицит?

Читать полностью » Проект бюджета Амурской области на 2026–2028 годы предусматривает переход к профициту — правительство региона 28.10.2025 в 13:08
Из минуса в плюс — почти чудо: как Амурская область превращает дефицит в профицит

Амурская область представила проект бюджета на 2026-2028 годы с планами по достижению профицита в 2027 году за счет роста экономики и увеличения доходов.

Читать полностью » В Хабаровске возбуждено уголовное дело против военнослужащего после ДТП с тремя погибшими — прокуратура 28.10.2025 в 11:08
Не успел на зелёный — поехал под суд: трагедия на хабаровском перекрёстке

В Хабаровске военный стал виновником ДТП, унесшего жизни троих. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Читать полностью » Французский ультрамарафонец Софиан Сехели рассказал о двух месяцах в российском СИЗО 28.10.2025 в 9:08
Хотел побить рекорд — попал за решётку: как ультрамарафонец закончил гонку во владивостокской тюрьме

Французский ультрамарафонец Софиан Сехели рассказал о двух месяцах в российском СИЗО после попытки незаконно пересечь границу. Спортсмен пытался побить мировой рекорд велопробега, но заплатил высокую цену за ошибку.

Читать полностью » Циклоны принесут осадки и сильный ветер в Хабаровский край — прогноз Дальневосточного УГМС 28.10.2025 в 7:08
Погода объявила войну жителям Хабаровска: синоптики предупредили о серии ударов циклона

Хабаровск готовится к 6 дням непогоды! Циклон принесет дожди, снег и сильный ветер. Узнайте, как пережить неделю и подготовиться к погодным условиям.

Читать полностью » Приморский край ожидают резкие перепады температур и осадки на неделе — Примгидромет 28.10.2025 в 5:10
Приморье кидает из огня да в снег: неделя погодных сюрпризов заставит переодеваться по три раза в день

Приморский край ожидает нестабильная неделя с резкими перепадами температур и осадками. Синоптики предупреждают о влиянии циклона, колебаниях температуры и осадках.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автоэксперт Дмитрий Попов: важно уметь парковаться без помощи парктроников
Питомцы
Закрытая дверь нарушает у кошек чувство контроля над пространством
Дом
Таблетки для посудомоечной машины помогают очистить стиральную машину и устранить запахи
Авто и мото
Онлайн-продажи автомобилей в Европе и России выросли более чем на 700 % к концу 2024 года — Александр Коротков
Красота и здоровье
Небольшие порции сливочного масла не вызывают вздутия и болей — Екатерина Григорович
Туризм
Командировка без стресса: 8 советов, как организовать путешествие
Красота и здоровье
Профессор Аржана Бычкова: средства с декспантенолом укрепляют волосы
Спорт и фитнес
Лёгкие упражнения с гантелями помогают укрепить мышцы без перегрузки — Стив Зим
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet