Мы уже проходили это в 60-е: почему запрет абортов снова грозит волной криминальных вмешательств
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал частные медицинские клиники добровольно отказаться от проведения абортов. По его словам, этот шаг должен помочь улучшить демографическую ситуацию и укрепить экономику региона. Он предложил последовать примеру 24 субъектов России, где медучреждения уже прекратили прерывание беременности.
Власти заявляют, что готовы оказать поддержку женщинам, решившим сохранить беременность. В числе предложенных мер — социальная помощь молодым мамам и возможность временного размещения новорождённых в домах малютки. Однако медицинское сообщество предупреждает: подобные инициативы могут обернуться серьёзными проблемами для здоровья женщин.
Опасность криминальных абортов
Врач акушер-гинеколог Ольга Макарова в интервью "ФедералПресс" отметила, что отказ частных клиник от проведения абортов не приведёт к росту рождаемости, но вызовет волну нелегальных вмешательств.
"Как врач и как женщина, я категорически против запрета абортов. Повлечет ли это за собой повышение рождаемости — вопрос спорный. Однако женщина должна иметь право на выбор и принимать это решение самостоятельно. Запрет медицинских абортов приведет к всплеску криминальных процедур, поскольку лишить женщину этого права невозможно — она сделает все возможное, чтобы избежать нежелательных родов", — заявила Ольга Макарова.
По её словам, история уже знает примеры, когда запрет приводил к тяжёлым последствиям.
"Как следствие, нас ждет волна криминальных абортов, а значит, резко возрастут риски для здоровья женщин: кровотечения, тяжелые воспалительные процессы и другие осложнения, чреватые летальным исходом. Мы уже проходили это в 60-е годы в Советском Союзе, когда аборты были под запретом, и нам известно, сколько материнских смертей за этим последовало", — добавила Макарова.
Иллюзия роста рождаемости
Эксперт подчеркнула, что запрет не приведёт к демографическому подъёму. Женщины, оказавшиеся в трудной ситуации, скорее откажутся от ребёнка, чем решатся на материнство против своей воли.
"У нас и без того переполнены детские дома, а их может стать ещё больше. Женщина, побоявшись идти на криминальный аборт, может просто отказаться от ребёнка", — считает Ольга Макарова.
Она напомнила, что причины аборта часто трагичны — например, беременность после насилия или тяжёлые жизненные обстоятельства.
Право на выбор
"Важно помнить, что аборт — это не всегда следствие безрассудства. Нередко к нему приводят трагические обстоятельства, например, изнасилование. В этой связи нельзя ограничивать доступ к экстренной контрацепции, которая сейчас отпускается строго по рецепту и тем самым перестает быть экстренной", — пояснила Макарова.
Получить рецепт бывает сложно — женщина может потратить на это несколько дней, и тогда помощь становится бесполезной.
Баланс между медициной и моралью
"Я как врач выступаю против абортов и убеждена, что смогу отговорить от этого шага 99 женщин из 100. Но оставшийся один процент — это ситуации, где запрет приведет к трагическим последствиям: осложнениям, материнской смертности, бесплодию после криминального вмешательства. Чтобы избежать этого, право окончательного выбора должно оставаться за женщиной", — подчеркнула Ольга Макарова.
По её мнению, государству стоит сосредоточиться не на запретах, а на создании условий, при которых женщина не боится рожать — на поддержке семей, доступной медицине и уверенности в будущем.
