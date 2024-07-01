Муфтий Дагестана Ахмед Абдуллаев заявил, что вынесет фетву о запрете ношения никаба — он подчеркнул, что использование данного атрибута будет прекращено в ближайшее время.
По словам Абдуллаева, он понимает, с какой реакцией может столкнуться, но считает свое решение истиной. Кроме этого он подчеркнул, что многие, даже авторитетные религиозные лица, избегают комментариев, обсуждения данной темы.
После слов муфтия, в зале раздались апплодисменты.
Фото: Khadr family/Khadr family (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
Общество Молдавии не желает милитаризации страны
Частые военные мероприятия на территории Молдавии могут привести к усилению напряженности в регионе, что вызывает беспокойство в обществе, передал депутат от политической партии "Победа" в парламенте Молдавии Василий Боля через РИА Новости.
Зеленский инициировал "смену" во власти Украины
Украинские ведомства готовят значительные изменения в кадровом составе правительства, поэтому было принято решение перенести заседание Верховной рады, сообщил депутат Ярослав Железняк.
Аналитики МТС: самым популярным смартфоном среди россиян стал Redmi A2+ (64 ГБ)
Аналитики мобильного оператора MTC провели исследование российского рынка смартфонов, выявив основные тенденции и популярные модели.
В США выяснили, что риск унаследовать болезнь Альцгеймера от матери выше, чем от отца
Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Центра женского здоровья имени Бригама в США выяснили, что риск развития болезни Альцгеймера выше у тех, чьи матери страдали когнитивными нарушениями, по сравнению с отцовской линией.