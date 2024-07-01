Муфтий Дагестана Ахмед Абдуллаев заявил, что вынесет фетву о запрете ношения никаба — он подчеркнул, что использование данного атрибута будет прекращено в ближайшее время.

По словам Абдуллаева, он понимает, с какой реакцией может столкнуться, но считает свое решение истиной. Кроме этого он подчеркнул, что многие, даже авторитетные религиозные лица, избегают комментариев, обсуждения данной темы.

После слов муфтия, в зале раздались апплодисменты.

Фото: Khadr family/Khadr family (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)