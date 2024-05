Западные государства должны осознать, что им не удастся добиться полного поражения России в конфликте на Украине, утверждает издание The American Conservative.



Политическим лицам следует признать, что пути к окончательному поражению России на самом деле не существует, и следовательно требуется разработать стратегию для прекращения противостояния. Есть возможность договориться на условиях, которые обеспечат суверенитет Украины и защитят интересы США", — отмечается в материале.



Как отмечает комментатор, в ходе конфликта российская армия лишь укрепилась, и текущая тактика западных партнеров Киева не сможет помочь Украине, поскольку они серьезно недооценивают военные возможности России на поле боя.



Москва многократно сообщала о своей готовности к переговорам, однако Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Запад требует переговоров с Россией, которая выразила готовность к ним, но они игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в кремле заявляли, что нет предпосылок для того, чтобы ситуация в Украине изменилась к мирному разрешению, основным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которые в настоящее время можно достичь только силовым путем. Как подчеркнули в кремле, ситуация на Украине может стать мирной при условии учета реальной ситуации и новых обстоятельств, требования Москвы хорошо известны.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)