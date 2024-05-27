Западные государства должны осознать, что им не удастся добиться полного поражения России в конфликте на Украине, утверждает издание The American Conservative.
Политическим лицам следует признать, что пути к окончательному поражению России на самом деле не существует, и следовательно требуется разработать стратегию для прекращения противостояния. Есть возможность договориться на условиях, которые обеспечат суверенитет Украины и защитят интересы США", — отмечается в материале.
Как отмечает комментатор, в ходе конфликта российская армия лишь укрепилась, и текущая тактика западных партнеров Киева не сможет помочь Украине, поскольку они серьезно недооценивают военные возможности России на поле боя.
Москва многократно сообщала о своей готовности к переговорам, однако Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Запад требует переговоров с Россией, которая выразила готовность к ним, но они игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в кремле заявляли, что нет предпосылок для того, чтобы ситуация в Украине изменилась к мирному разрешению, основным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которые в настоящее время можно достичь только силовым путем. Как подчеркнули в кремле, ситуация на Украине может стать мирной при условии учета реальной ситуации и новых обстоятельств, требования Москвы хорошо известны.
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
Люди перекрывают улицы Еревана, протестуя против Пашиняна
Люди вышли на улицы по призыву лидера оппозиционного движения, архиепископа Баграта Галстаняна. Протестующие блокируют дороги в столице страны и межгосударственную трассу на Иран в черте города Аштарак.
CNN: в США из-за торнадо и урагана погибли 18 человек
Четыре американских штата серьёзно пострадали от мощных торнадо и урагана, сообщает CNN. По меньшей мере 18 человек погибли, количество получивших травмы уточняется, сообщают экстренные службы.
Ведомости: в отечественных вузах проходят учёбу более 350 тыс. студентов из-за рубежа
Высшее образование в отечественных учебных заведениях в этом учебном году получают более 356 тыс. гостей из других стран, сообщает издание "Ведомости".
Выставка "ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс" открылась в Москве
Выставка "ИИ: и? Нейронные сети и творческий процесс", открытая в галерее "Краснохолмская" объединения "Выставочные залы Москвы", представляет уникальный обзор современного искусства, дизайна и технологий, где искусственный интеллект выступает в роли инструмента, помощника и соавтора.