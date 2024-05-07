Причиной неприятного запаха изо рта может быть серьезное заболевание желудочно-кишечного тракта или проблемы с зубами, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.
Пашинян 8 мая отправится в Москву, чтобы председательствовать на заседании ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свои планы отправиться в Москву на саммит ЕАЭС.
РФ использовала большую часть «зависших» в Индии рупий
Значительная доля накопившихся на счетах в банках Индии миллиардов индийских рупий, которые принадлежат экспортерам из РФ, была использована российской стороной, и данная проблема в настоящее время решена. Об этом сообщает газета "The Hindustan Times", ссылаясь на свои источники.
Фокусник Амаяк Акопян рассказал, как его внесли в черный список всех американских казино
Знаменитый советский фокусник Амаяк Акопян рассказал, как в 1988 году поехал в США, где показал карточный фокус в местном казино. В ходе данного фокуса, который проводился с участием посетителей казино, Акопяну удалось заработать более четырех тысяч долларов.
В ФСБ заявили, что организатор теракта в "Крокусе" скрывается за границей
По словам главы Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, организатор теракта в "Крокус Сити Холле" скрывается за пределами страны.