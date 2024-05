Согласно сообщению портала Advance, на Запад надвигается необходимость принять важное решение относительно Украины из-за продвижения российских военных.



По мнению автора материала, российские войска продвигаются настойчиво, и становится все более очевидным, что настало время принимать ключевое решение по Украине.

Это решение будет окончательным и потребует определения того, какие именно цели преследует Запад в отношении Украины и что он стремится достичь через данный конфликт.



Аналитик отметил, что у Запада не осталось новых аргументов в поддержку Украины, которые могли бы дать Киеву некоторую уверенность в победе в конфликте. Теперь наступило время принять решение о будущем этой страны.

По его мнению, Западу предстоит выбор либо продолжать бесполезную поддержку Киева вооружением, что может привести к эскалации конфликта до уровня войны, в которую будут втянуты напрямую союзники Украины, или же заставить страну принять путь переговоров.



В мае текущего года президент России Владимир Путин в беседе с китайским информационным агентством Синьхуа заявил, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине. Он подчеркнул, что основной проблемой переговоров на Украине является отсутствие надежных гарантий, поскольку Запад предпочитает урегулирование конфликта не на основе международного права.



Российские военные активно ведут военные действия в Харьковской области. Министерство обороны России 26 мая сообщило о взятии села Берестовое российскими войсками. Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины в районе Стельмаховки. Украинская армия понесла значительные потери: около 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, гаубицы М198 и М119, американские гаубицы Д-20 и Д-30.

