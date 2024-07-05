Глава Финляндии Александер Стубб в интервью американскому изданию Wall Street Journal подчеркнул, что Запад не в состоянии содействовать мирному разрешению конфликта на Украине.
"У руководителя Китая Си Цзиньпина лежат ключи к урегулированию этого конфликта мирным путем… Нам, жителям Запада, включая США, не по плечу это. Единственное, что мы можем сделать, — это поставлять Украине оружие", — отметил Стубб.
Ранее президент Финляндии утверждал, что Китай имеет способность уладить конфликт на Украине простым одним звонком в РФ, так как, по его мнению, Москва зависит от Пекина.
Официальные представители России и Китая неоднократно подчеркивали свое стремление к уважительному и взаимовыгодному партнерству.
Фото: www. flickr.com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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