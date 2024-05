Американское вооружение, предоставленное Украине, не проживет длительное время без плана по его обслуживанию — таковы выводы доклада главного инспектора Пентагона Роберта Сторча для Конгресса США.



В документе отмечается, что Министерство обороны США передает Украине бронетехнику и зенитные ракетные системы без согласованных мер по обеспечению их долгосрочной эксплуатации.



По мнению главного инспектора Пентагона, подобные действия ставят под угрозу возможности как Украины, так и США эффективно реагировать на угрозы национальной безопасности. Сторч отметил, что в настоящее время разрабатывается план по техническому обслуживанию, и призвал к ужесточению контроля при передаче вооружения в будущем.



Ранее он критиковал отсутствие проработанных планов по обслуживанию американского оружия, переданного Киеву. В своем докладе от февраля он отметил, что передача ПРО Patriot, боевых машин Bradley и Stryker, танков Abrams не сопровождалась разработкой системных мероприятий по их обслуживанию, что делает данные системы и вооружение бесполезными. Сторч подчеркнул, что подобное отсутствие долгосрочных планов вызывает серьезные опасения.



Россия высказывает мнение, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и рассматриваются как рискованный шаг. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые поставки оружия для Украины становятся легитимной целью для России. По его мнению, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте не только путем поставки вооружения, но и обучением военных кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.



В Кремле заявляют, что поставки оружия от Запада в Украину не способствуют мирным переговорам и окажут негативное воздействие.

Фото: www.defenselink.mil/"DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force." ( the image is in the public domain)