Украинские военные утверждают, что свежие поставки боеприпасов не решат проблемы Вооруженных Сил Украины из-за износа артиллерийских орудий, сообщает газета Telegraph, которая беседовала с несколькими военнослужащими.



По мнению не названного украинского артиллериста, даже в случае поступления снарядов, стволы их артиллерии являются старыми и изношенными, — передает слова газета.



По информации Telegraph, украинские военные отметили тяжелые условия на передовой. Солдаты Вооруженных Сил Украины отметили, что несмотря на новые поставки после выделения Киеву очередного пакета помощи со стороны Вашингтона, российские войска по-прежнему опережают их по обеспечению боеприпасами.



Согласно западным СМИ, Россия, вероятно, будет иметь превосходство в огневой мощи над Украиной как минимум до конца текущего года из-за дефицита артиллерийских боеприпасов у Киева. По мнению России, поставки вооружений на Украину затрудняют урегулирование конфликта, непосредственно втягивают страны НАТО в противоречия и являются "игрой с огнем".



Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые транспортные средства, в которых содержится вооружение для Украины, становятся законной мишенью для России.



Согласно его словам, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, включая не только поставки вооружения, но и подготовку кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле утверждали, что забивание Украины оружием со стороны Запада.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)