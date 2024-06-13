Запад живет за счет бедных стран, под предлогом предоставления им гуманитарной помощи, как заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, руководитель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.



Он подчеркнул несправедливое распределение зерна в рамках "Черноморской сделки", где государствам с плохим благосостоянием досталось всего около 3% от общего объема продукции.



Неоколонизаторы жадно пользуются гуманитарной помощью, украв последний кусок хлеба у малообеспеченных стран. Примером здесь служит ситуация с распределением украинского зерна по программе "Черноморская инициатива", предложенной в пользу нуждающихся стран Африки и Азии.



В итоге беднейшим странам выпала всего 3% от общего объема поставок, написал Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете".



Согласно "Черноморской инициативе", подписанной 22 июля 2022 года Россией, Турцией, Украиной и ООН, предполагался вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений через Черное море из трех портов, включая Одессу.



Однако действие сделки было прекращено с 18 июля 2023 года, после того как Россия заявила о своем противодействии продлению сделки.



Президент России Владимир Путин подчеркнул, что условия сделки не были выполнены в отношении России, вопреки усилиям ООН, поскольку западные страны не собирались сдерживать свои обязательства.



Путин в разные моменты указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои страны, а главная цель сделки — доставка зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была выполнена.



Частью пакетной согласованности была и зерновая инициатива. Другая часть — меморандум Россия — ООН, действующий на протяжении трех лет, — предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.



Среди главных целей было указано восстановление связей Россельхозбанка с SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, включая реактивацию работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и другие мероприятия.



Как отмечалось в Москве, эта часть пакетной договоренности также не была выполнена.

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