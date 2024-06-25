Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад ведет экономическое давление на страны, которые не соответствуют его интересам, в то время как регион Евразия обладает значительными преимуществами.
Лавров назвал действия Запада в отношении санкций "экономическим терроризмом", отметив, что это приводит к запрету на торговлю с Россией компаниям других стран, а не только западным компаниям.
По мнению Лаврова, странам Евразии следует полагаться на свои собственные ресурсы в данной ситуации.
Он отметил, что у региона Евразия есть значительное сравнительное преимущество в области конкурентоспособности, особенно на Востоке, который является самым быстроразвивающимся регионом мира.
По словам Лаврова, Западная Европа страдает от отставания во многом из-за действий США.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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