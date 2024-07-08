Поддержка Украины со стороны западных стран станет намного меньше даже в том случае, если 45-ый президент США Дональд Трамп не одержит победу на президентских выборах в этом году. Об этом информирует североамериканский журнал Foreign Affairs.
Не так давно американская медиа-организация в области политической журналистики Politico сообщила, что партнёры США по военно-политическому союзу НАТО остерегаются того, что приход экс-президента США Дональда Тампа в официальную резиденцию президента США, расположенную в Вашингтоне, навредит союзу. Помимо этого, его возвращение может плохо сказаться на поддержке Украины другими государствами.
Однако позже в Foreign Affairs заявили, что поддержка со стороны США, а также государств Европы вряд ли будет поступать в том же духе, как было раньше, даже в том случае, если Дональд Трамп не одержит победу.
Ранее 45-ый президент негативно отзывался о работе военно-политического союза и заявлял о возможности выхода США из альянса, если государства Европы не усовершенствуют свою безопасность и не вложат в неё денежные средства.
60-ые президентские выборы в США должны состояться в конце осени текущего года, а точнее 5 ноября. В них собирается принять участие действующий президент США Джо Байден, который хочет баллотироваться на второй срок подряд. Не стал исключением и Дональд Трамп, который планирует стать 47 по счёту президентом государства.
Фото: Flickr / Serge Melki (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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