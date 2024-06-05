Колониальный характер проявляется все явственнее, в скором будущем англосаксы и их сторонники перестанут притворяться и приступят к разграблению, утверждает член Государственной Думы Александр Толмачев (принадлежит к фракции "Единая Россия").



Группа G7 обсуждает предоставление Украине кредита с возможностью погашения за счет доходов с заблокированных активов России, подтвердила министр финансов США Джанет Йеллен во время слушаний в комитете Сената.



По словам Александра Толмачева, "колониальный характер проявляется все явственнее. Вскоре англосаксы и их сторонники прекратят притворяться и начнут разорять тех, кто до сих пор не осознал, что деньги следует держать у себя, а не за границей", — передает информационное агентство РИА Новости.



Он также отметил, что враждебные страны ищут способы изъять средства из России, но при этом предотвратить отток капитала в другие страны.



Западные страны мастера в том, чтобы распоряжаться чужими средствами. А действующее управление в Украине вновь продемонстрировало свою полную зависимость и беспомощность, хотя когда-то у них было в руках одно из самых крупных и процветающих государств в Европе, считает депутат.

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