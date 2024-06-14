Президент России Владимир Путин назвал заморозку российских активов на Западе кражей и заявил, что они не останутся безнаказанными.

Путин заявил, что западные страны, заморозив часть российских активов и валютных резервов, сейчас пытаются найти юридическое обоснование для их окончательной конфискации. Он подчеркнул, что несмотря на любые юридические уловки, кража остается кражей.

"Несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством", - Сказал президент.

Путин также выразил уверенность, что подобные действия не останутся без последствий. По мнению Путина, кража российских активов является шагом к разрушению той системы, которая обеспечивала процветание Запада в последние десятилетия.

Президент обратил внимание, что теперь всем странам, компаниям и фондам стало ясно, что их активы и резервы не находятся в безопасности и попасть под экспроприацию активов со стороны Запада могут любые другие страны.

Фото: From Wikimedia Commons/ TASS News Agency (Creative Commons Attribution 4.0)