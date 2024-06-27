Российские военные группы подразделений "Запад" одержали победу над формированиями трех украинских бригад в Луганской Народной Республике (ЛНР), Донецкой Народной Республике (ДНР) и области Харьковской, численность потерь противника достигла 585 солдат, по информации, представленной в четверг Министерством обороны Российской Федерации.
Силы группировки "Запад" заняли более выгодные позиции и одолели формирования 14-й, 21-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районах Невского населенного пункта ЛНР, Синьковки в Харьковской области и Григоровки в ДНР, как пишется в отчете российского военного ведомства.
Также была отражена атака группы штурмовиков 63-й механизированной бригады противника, что отмечено в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным представителей ведомства, ВСУ потеряли до 585 военнослужащих, четыре транспортных средства, артиллерийское орудие калибром 155 мм M777 американского производства, артиллерийские гаубицы D-20 (152 мм), самоходную артустановку 2С1 "Гвоздика" (122 мм) и гаубицу D-30 (122 мм), как подчеркивается в докладе.
Помимо этого, по информации Минобороны РФ, были уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов, радиолокационная станция американского производства AN/TPQ-50 для противодействия артиллерийскому огню и станция радиоэлектронной разведки.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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