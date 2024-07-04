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Лукашенко: Запад считает мир своей собственностью
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Лукашенко: Запад считает мир своей собственностью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противостояние на Украине вызвано мировоззрением Запада, который рассматривает мир как свою собственность.

По мнению Лукашенко, западный гегемон, главным образом из Вашингтона и Лондона, рассматривает мир как объект своего владения.

Он не видит многочисленные народы планеты как индивидуумов, а использует их как инструмент для достижения своих собственных интересов.

Именно в этом философии заключается основной источник многочисленных вызовов в области международной безопасности.

Согласно этому мировоззрению и возник конфликт на Украине, который продолжается по сей день. Александр Лукашенко выразил такие мысли в ходе встречи в Астане в рамках формата "ШОС плюс".

Он также подчеркнул, что современный мир стоит перед серьезнейшими вызовами. Лукашенко заявил, что мы становимся участниками значимых системных изменений в мировой политике.

Основой для этих изменений является развитие мировой многополярной системы международной безопасности и сотрудничества.

Однако перспектива этого нового мирового порядка не радует "золотой миллиард".

Президент утверждает, что Запад, эксплуатируя другие страны и используя пиратские методы, на протяжении десятилетий создавал основу своего богатства, политического, экономического и военного доминирования.

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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