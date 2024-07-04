Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противостояние на Украине вызвано мировоззрением Запада, который рассматривает мир как свою собственность.
По мнению Лукашенко, западный гегемон, главным образом из Вашингтона и Лондона, рассматривает мир как объект своего владения.
Он не видит многочисленные народы планеты как индивидуумов, а использует их как инструмент для достижения своих собственных интересов.
Именно в этом философии заключается основной источник многочисленных вызовов в области международной безопасности.
Согласно этому мировоззрению и возник конфликт на Украине, который продолжается по сей день. Александр Лукашенко выразил такие мысли в ходе встречи в Астане в рамках формата "ШОС плюс".
Он также подчеркнул, что современный мир стоит перед серьезнейшими вызовами. Лукашенко заявил, что мы становимся участниками значимых системных изменений в мировой политике.
Основой для этих изменений является развитие мировой многополярной системы международной безопасности и сотрудничества.
Однако перспектива этого нового мирового порядка не радует "золотой миллиард".
Президент утверждает, что Запад, эксплуатируя другие страны и используя пиратские методы, на протяжении десятилетий создавал основу своего богатства, политического, экономического и военного доминирования.
Фото: en. kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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