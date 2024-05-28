На Западе "тревожатся" из-за предупреждения президента Владимира Путина о том, что атаки по России с использованием средств НАТО будут иметь последствия, рассказал журналист Джеймс Уотерхаус.



"В Бельгии Владимир Зеленский повторно призвал западных союзников разрешить Украине применять свои ракеты по объектам внутри России. В Узбекистане президент Путин заявил, что если бы они действительно сделали это, это повлекло бы за собой "серьезные консеквенции". Он осведомлен, что они беспокоятся из-за возможных последствий", — поделился Уотерхаус в соцсетях.



На прошедшей неделе генеральный секретарь НАТО заявил, что "Украина имеет право", включая в атаки "военные объекты на территории России". Столтенберг также утверждал, что "некоторые союзники" сняли определенные ограничения относительно ударов. Пришло время снять и другие ограничения.



Владимир Путин, обсуждая западные предложения разрешить Киеву проводить удары по России, подчеркнул, что представители НАТО должны понимать, с чем они играют. Как отметил лидер государства, страны альянса в Европе обычно являются образованиями с небольшой площадью и очень высокой плотностью населения.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)