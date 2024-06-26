Подразделения вооруженных сил РФ "Запад" заняли более стратегически важные позиции и отбили два нападения.
По информации, предоставленной Министерством обороны РФ, силы Вооруженных Сил Украины понесли убытки в размере до 400 военнослужащих и одной боевой машины.
Согласно сводке ведомства, подразделения вооруженных сил "Запад" успешно заняли более выгодные позиции и одержали победу над военными формированиями 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад территориальной обороны и 1-й бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Платоновка Донецкой Народной Республики, Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 3-й механизированной бригады противоположной стороны.
Согласно информации ведомства, силы ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США калибром 155 мм, две 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня БМ21 "Град" и два полевых склада боеприпасов.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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