Запад стремится стимулировать атаки Вооруженных Сил Украины на территорию России, чтобы вызвать беспорядки и возмущение среди мирного населения.



Это часть продвигаемой гибридной войны против Российской Федерации, утверждает командир спецназа "Ахмат" и замначальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ, Апты Алаудинов.





По его словам, Запад осознал свое поражение на Востоке, поэтому старается нанести максимальный удар по мирным жителям, чтобы подстрекать возмущение и провокации в нашей стране.



Он считает, что разрешение западных политиков на проведение атак на российской территории является частью обширной гибридной войны против России, но этот коварный план обречен на провал.



Ранее представитель Государственного департамента США сообщил, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать вооружение Соединенных Штатов для контрбатарейной борьбы против целей на российской территории, угрожающей Харькову. Однако использование оперативно-тактических ракет ATACMS и других дальних средств поражения остается запрещенным.



По данным газеты Wall Street Journal, Соединенные Штаты разрешили использовать Вооруженным Силам Украины в Российском направлении РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны осознать последствия, когда говорят о разрешении Украине атаковать "легитимные цели" на территории РФ с использованием ракетных комплексов, поставленных Западом.

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