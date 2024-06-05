Артиллеристы из мотострелковой бригады гвардейской танковой армии подразделения сил "Запад" помешали ротации ВСУ и уничтожили склад боеприпасов в зоне спецоперации, как передали журналистам из Министерства обороны Российской Федерации.



Специалисты отметили, что разведчики обнаружили передвижение транспорта Вооруженных сил Украины, который перевозил личный состав к позиции для смены, и передали координаты цели в штаб.



Сообщается, что после получения данных о цели экипаж 2С3 "Акация" прибыл на заранее подготовленное место для стрельбы. Благодаря поправкам в стрельбе, осуществляемым с помощью беспилотного летательного аппарата, артиллеристам удалось не только точно поразить пехоту противника из 152-миллиметровой пушки, находившуюся на позиции в лесу, но и уничтожить замаскированный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины, как передали из Министерства обороны Российской Федерации.



Сообщается, что операторы разведывательного беспилотного летательного аппарата зафиксировали взрыв боеприпасов.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿