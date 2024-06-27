Министр обороны Китая У Цянь заявляет, что Запад скидывает вину за украинский конфликт на Китай, не задумываясь о своей роли. Пекин выступает против такой политики.

Ранее страны группы G7 опубликовали заявление после проведения саммита, в котором высказали озабоченность поддержкой Россией со стороны Китая и призвали Пекин оказать давление на Москву.



Участники встречи также призвали Китай оказать воздействие на Россию, чтобы остановить специальную военную операцию в Украине. Лидеры государств G7 призвали Китай "поддержать всеохватывающий, справедливый и устойчивый мир на основе территориальной целостности, а также принципов Организации Объединенных Наций, в том числе путем прямого диалога с Украиной".



Официальный представитель министерства обороны Китая уточнил, что США и другие западные страны не только не обдумывают свою роль в украинском кризисе, но и многократно пытались переложить ответственность на Китай, что вызвало решительное негодование со стороны Пекина.



Он подчеркнул, что "Китай стремится к нормальным торговым и экономическим отношениям со всеми странами мира, включая Россию, на основе взаимной выгоды и равенства, при этом строго контролируя экспорт товаров двойного назначения, не поставляя оружие ни одной из сторон конфликта".



У Цянь подчеркнул, что Китай стоит на стороне мира и исторически правильной позиции, решительно выступая против неверных обвинений, и готов продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.



Он также отметил, что более 60% комплектующих для вооружений и товаров двойного назначения, поставляемых в Россию, приходят из США и других западных стран.



По мнению У Цяня, такой подход со стороны западных стран является крайне лицемерным, поскольку они одновременно продолжают развивать торговое сотрудничество с Россией и нарушают нормальное партнерство между Россией и Китаем.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿