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Al Ahram: разрешение наносить удары по РФ считается опасным
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 18:33

Al Ahram: разрешение наносить удары по РФ считается опасным "симптомом" русофобии

Самым страшным "симптомом" русофобии стало разрешение стран НАТО для Украины совершать удары из собственного оружия по территории Российской Федерации. Об этом информирует общеарабское издание газеты Al Ahram.

В газете выражается опасение за то, что в скором времени между странами начнётся процесс, при котором острота или масштаб конфликтов со временем будут возрастать всё больше. Появляется серьёзная проблема прогрессирующей во времени вражды, которая вот-вот может выйти за пределы государства в Восточной и Центральной Европе, а точнее, Украины. В газете объясняют, что в случае распространения влияния конфликтной ситуации опасность может настигнуть абсолютно весь мир.

Авторы издания пишут, что возникают трудности при объяснении причин, зачем государства Европы хотят помочь Украине и тем самым усугубить ситуацию и усилить конфликт. Помимо этого, газета подчеркнула для читателей, что в Московском Кремле не пытаются строить какие-либо козни для европейских стран. Обо всех опасностях со стороны РФ постоянно сообщает Запад, но на самом деле им ничего не надо предостерегаться.

Три с половиной месяца назад президент России Владимир Путин высказался по поводу русофобии в европейских странах. Трансляция его речи проходила в Telegram-канале Кремля. По его мнению, враждебное отношение к русскому народу затуманивает разум Западу. При этом он добавил, что такая форма неприятия и предвзятости сравнима с расизмом.

Фото: Cpl Daniel Wiepen (Open Government Licence version 1.0)

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