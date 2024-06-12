Самым страшным "симптомом" русофобии стало разрешение стран НАТО для Украины совершать удары из собственного оружия по территории Российской Федерации. Об этом информирует общеарабское издание газеты Al Ahram.
В газете выражается опасение за то, что в скором времени между странами начнётся процесс, при котором острота или масштаб конфликтов со временем будут возрастать всё больше. Появляется серьёзная проблема прогрессирующей во времени вражды, которая вот-вот может выйти за пределы государства в Восточной и Центральной Европе, а точнее, Украины. В газете объясняют, что в случае распространения влияния конфликтной ситуации опасность может настигнуть абсолютно весь мир.
Авторы издания пишут, что возникают трудности при объяснении причин, зачем государства Европы хотят помочь Украине и тем самым усугубить ситуацию и усилить конфликт. Помимо этого, газета подчеркнула для читателей, что в Московском Кремле не пытаются строить какие-либо козни для европейских стран. Обо всех опасностях со стороны РФ постоянно сообщает Запад, но на самом деле им ничего не надо предостерегаться.
Три с половиной месяца назад президент России Владимир Путин высказался по поводу русофобии в европейских странах. Трансляция его речи проходила в Telegram-канале Кремля. По его мнению, враждебное отношение к русскому народу затуманивает разум Западу. При этом он добавил, что такая форма неприятия и предвзятости сравнима с расизмом.
Фото: Cpl Daniel Wiepen (Open Government Licence version 1.0)
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