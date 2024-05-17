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Захарова:Запад разрешает Украине наносить удары по РФ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:23

Захарова:Запад разрешает Украине наносить удары по РФ

Атаки на территорию российских регионов происходят за счет действий западных организаторов режима президента Украины Владимира Зеленского.

Они не только поставляют вооружение и разрешают его применение против Российской Федерации, но и способствуют усилению противостояния, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По мнению Захаровой, следы агрессивных нападений с применением оружия западной производства определенно ведут к участникам разработки режима Зеленского из США и Великобритании.

Она считает, что Западне только предоставляют ему все более мощные ракетные системы и тяжелое вооружение, но и одобряют их использование против России, способствуя дальнейшему нарастанию напряженности.

Прокомментировав нападения, Захарова также добавила, что бандеровская группировка поверила в свою безнаказанность на фоне усиления визитов в Киев западных посланников в последнее время.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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