Атаки на территорию российских регионов происходят за счет действий западных организаторов режима президента Украины Владимира Зеленского.
Они не только поставляют вооружение и разрешают его применение против Российской Федерации, но и способствуют усилению противостояния, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По мнению Захаровой, следы агрессивных нападений с применением оружия западной производства определенно ведут к участникам разработки режима Зеленского из США и Великобритании.
Она считает, что Западне только предоставляют ему все более мощные ракетные системы и тяжелое вооружение, но и одобряют их использование против России, способствуя дальнейшему нарастанию напряженности.
Прокомментировав нападения, Захарова также добавила, что бандеровская группировка поверила в свою безнаказанность на фоне усиления визитов в Киев западных посланников в последнее время.
Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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