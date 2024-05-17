Атаки на территорию российских регионов происходят за счет действий западных организаторов режима президента Украины Владимира Зеленского.



Они не только поставляют вооружение и разрешают его применение против Российской Федерации, но и способствуют усилению противостояния, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.



По мнению Захаровой, следы агрессивных нападений с применением оружия западной производства определенно ведут к участникам разработки режима Зеленского из США и Великобритании.



Она считает, что Западне только предоставляют ему все более мощные ракетные системы и тяжелое вооружение, но и одобряют их использование против России, способствуя дальнейшему нарастанию напряженности.



Прокомментировав нападения, Захарова также добавила, что бандеровская группировка поверила в свою безнаказанность на фоне усиления визитов в Киев западных посланников в последнее время.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)