Запад растоптал право на свободу слова в контексте преследования основоположника портала Wikileaks Джулиана Ассанжа, мотивируя это необходимостью наказания за публикацию материалов о действиях западных властей, заявила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.



Ассанж приобрел глобальную известность благодаря своей деятельности на портале Wikileaks, созданном для размещения секретных документов. В 2010 году портал опубликовал секретное видео, записанное американскими военными, на котором запечатлено, как после нападения вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.



Также в 2010 году на портале стали появляться 250 тысяч американских дипломатических документов. Ассанжу было предъявлено 18 уголовных обвинений в США, за которые он мог получить до 175 лет тюремного заключения из-за разглашения крупнейшего в истории страны объема секретной информации.



"Принципы свободного слова, уважения разнообразия мнений, точки зрения журналиста, отличной от официальной, были поддавлены. Уничтоженной оказалась даже безопасность журналиста", — сообщила Захарова на пресс-брифинге для представителей СМИ.



Она подчеркнула, что все ценности, которые по словам Запада высоко ценятся на международной арене, были забыты, когда пришла волнующая желание отомстить человеку, который предоставил мировому сообществу информацию о незаконных и коварных действиях западных властей, особенно США.



"Жажда мести захлестнула, словно оглушив все, кто утверждал о своей приверженности принципам демократии", — подчеркнула Захарова.



Ранее суд на Северных Марианских островах признал Ассанжа заслужившим отбытого наказания и освободил его, закрыв дело.



Самолет с основателем Wikileaks приземлился в столице Австралии, Канберре. Решение суда о высвобождении Ассанжа было приветствовано в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. Международная федерация журналистов назвала это событие победой журналистов всего мира.

Фото: www. flickr. com/Cancillería Ecuador (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)