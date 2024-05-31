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Белоусов: Запад затягивает украинский конфликт
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:51

Белоусов: Запад затягивает украинский конфликт

Западные государства, поставляя вооружение в Киев, предоставляя разведывательные сведения и тренируя вооруженные силы Украины, активизируют и продлевают вооруженное противостояние в этой стране, отметил глава министерства обороны Российской Федерации, Андрей Белоусов.

По словам Белоусова, "предпринимаются шаги для увеличения продолжительности и усиления вооруженного конфликта на Украине. Так, начиная с февраля 2022 года, Киеву была предоставлена военная техника, финансовая поддержка и гуманитарная помощь на свыше 278 миллиардов долларов США", — указал он, выступая в пятницу на совещании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.

Он отметил, что "Запад активно поставляет вооружение в эту страну, передает разведывательные данные, подготавливает украинских военнослужащих и набирает наемников". "При участии советников и специалистов из НАТО готовятся различные диверсионные действия, применяется западное вооружение для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям России", — отметил министр обороны РФ.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на потерю ВСУ наступательных возможностей и инициативы на поле боя, киевский режим продолжает убеждать так называемое цивилизованное мировое сообщество в своей решимости бороться до конца и вернуть контроль над утраченными территориями.

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)

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